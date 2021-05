Coronavirus, inaugurato a Ostia un nuovo hub vaccinale al centro federale del nuoto: "600 vaccinazioni al giorno"

E' stato inaugurato questa mattina a Ostia il nuovo hub vaccinale della Regione Lazio presso il Polo Acquatico Frecciarossa. Una struttura dotata di 10 cabine operative, per 12 ore al giorno, per una stima di 600 vaccinazioni quotidiane. All’inaugurazione, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli e il direttore generale della Asl Roma 3, Marta Branca.

Come fa sapere la Regione Lazio in una nota, sono stati predisposti tutti i percorsi e i locali riservati alle vaccinazioni sono del tutto separati da quelli funzionali a raduni e allenamenti degli atleti di interesse nazionale. Il centro federale è infatti la sede dove vivono, si formano e si allenano i grandi campioni del nuoto e della pallanuoto italiani. In accordo con Regione Lazio e la Asl Roma 3, la Federazione Italiana Nuoto - concessionaria del Polo Natatorio - ha individuato questa area operativa che sarà allestita nella zona ovest dell'impianto, con un grande ambiente coperto per accoglienza, triage, vaccinazione e osservazione, uffici per medici, paramedici e operatori e parcheggio scoperto.

Il Polo Acquatico Frecciarossa è attivo dal 2009 e consta di una piscina olimpica scoperta da 50x25 metri e di una piscina coperta da 33 metri, entrambe divisibili con pontone mobile in due spazi d'acqua indipendenti, di palestra, foresteria e locali adibiti allo svolgimento dei corsi di formazione, di convegni nazionali e congressi internazionali organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto. Insieme alle attività agonistiche e pre-agonistiche federali e societarie, l'impianto è sede di scuole nuoto e nuoto libero.

"La collaborazione tra livelli diversi dello Stato, con i territori, con chi in questo Paese produce e fa sport, è la parola d'ordine bellissima per vincere: la filosofia che sta rendendo grande questa campagna vaccinale", ha detto Zingaretti che ha ringraziato proprio la Fin "per questo bellissimo segnale, perché di fronte alla grande missione di vaccinare in breve tempo 50 milioni di italiani, la strada da percorrere era esattamente questa: chiamare a collaborare l'Italia migliore". Secondo Zingaretti "non possiamo dimenticare le percentuali di anziani morti solo un anno fa: la campagna ha avuto l'obiettivo di vaccinare soprattutto chi rischiava maggiormente e oggi i numeri di chi perde la vita calano".

Quindi il governatore del Lazio ha lanciato di nuovo l'appello a fare attenzione. "Il virus è ancora tra noi e se da un anno e mezzo questa regione è stata quella con più giorni in zona gialla, è perchè nonostante i risultati non smettiamo di ricordare di continuare a prestare attenzione. Anche per questo la Regione Lazio ha stanziato 3,5 milioni di euro per le spiagge sicure, così da poter andare al mare in sicurezza, senza dimenticare l'importanza dei comportamenti di tutti".

L'hub di Ostia, secondo Figliuolo, "è un altro esempio di bella Italia: la sinergia tra Federazione, Roma Capitale, Regione Lazio e tutti gli operatori della Asl Roma 3 dà un segnale importante: se ci vacciniamo in fretta riapre anche lo sport". Per Curcio "è stato raggiunto dal vaccino un quarto della popolazione italiana, almeno con la prima dose: credo che questo sia un elemento che deve far comprendere lo sforzo del Paese", ha spiegato, sottolineando che con Ostia "parte un sistema che coinvolge lo sport ed è fondamentale per i giovani".

Un elemento questo, richiamato anche dall'assessore regionale D'Amato: "Il Lazio corre veloce e qui da Ostia arriva un messaggio di speranza per l'adesione alla campagna vaccinale dei più giovani, essendo il Centro Federale un luogo frequentato da giovani". Infine, la direttrice generale dell'Asl Roma 3: "Nel territorio arriva un nuovo hub più grande che consentirà alle persone di vaccinarsi in massima sicurezza. Gli spazi sono grandissimi, ed è possibile anche un briciolo di relax a due passi dal mare", ha sottolineato Marta Branca.