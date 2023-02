Termini, l'hub vaccinale diventa un ricovero per senza dimora

E' stato trasformato nel giro di tre giorni l'hub vaccinale gestito dall'Asl Roma 1 a piazza dei Cinquecento. Le persone che chiedono di ricevere un'ulteriore dose anti-Covid 19 sono ormai poche, così il Comune di Roma in collaborazione con l'area metropolitana della Croce Rossa Italiana ha deciso di aprirlo all'accoglienza dei senza dimora.

Una tensostruttura a Termini per i senza dimora

La tensostruttura si trova in una delle aree più "calde" di Termini, lì dove ogni notte decine di persone transitano senza un posto dove stare, dormono all'addiaccio e attendono con ansia l'arrivo delle associazioni di volontariato per un pasto caldo e una coperta. Dalla notte di giovedì 16 febbraio può ospitare fino a 40 persone, uomini e donne. E infatti queste ultime erano 6 nella prima serata di apertura.

Funari: "Decoro e sicurezza di pari passo con l'accoglienza"

"Le scelte per il decoro e la sicurezza devono poter andare di pari passo con quelle per l'accoglienza - sottolinea l'assessora alle politiche sociali e della salute, Barbara Funari . altrimenti si fanno solo chiacchiere e propaganda e pochi fatti. Eccolo un nuvo fatto a Roma: 40 persone senza dimora, di cui 6 donne, hanno dormito nel nuovo 'save space' aperto in collaborazione con Croce Rossa e con Ferrovie ello Stato nell'ex hub vaccinale. Si può lavorare tenendo le persone al centro della politica".

CRI: "Buona risposta dal territorio, esperienza da ripetere"

"Esperienza voluta fortemente dalla nostra presidente Debora Diodati e dall'assessorato - commenta Daniele Caruso, direttore della Cri romana -, messa su in tre giorni grazie a dipendenti e volontari. Avevamo confidenza che questa cosa sarebbe andata in porto, la risposta è positiva non solo da parte del territorio ma anche degli enti che ci supportano. Un'esperienza da ripetere in futuro".