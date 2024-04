A Roma torna l'housing sociale. Entro giugno il bando

A Roma e non solo l'emergenza abitativa sta coinvolgendo sempre di più e più frequentemente anche fasce di popolazione insospettabili. Lavoratori, ma con stipendi bassi. Coppie giovani. Oppure persone over 65 che per anni hanno vissuto in appartamenti di proprietà di enti previdenziali, messi di fronte all'obbligo di acquistare, ma privi di risorse e con poche possibilità di accedere adun mutuo. Se il bando che Roma Capitale ha intenzione di lanciare entro giugno andrà a buon fine, per tutti loro si aprirà uno spiraglio di speranza.

Bando housing sociale

L'annuncio, su sollecitazione dei sindacati di base presenti, è stato dato nell'ultima commissione capitolina patrimonio. Tommaso Antonucci, direttore del dipartimento valorizzazione del patrimonio, ha ammesso i ritardi rispetto alla tabella di marcia: "Doveva uscire a febbraio, è vero - spiega - e ha ragione Asia Usb a richiamarci sulle tempistiche. Potrei giustificarmi dicendo che abbiamo ricevuto nuove competenze anche sul lido di Roma e tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio Erp, ma poco vale. Ci stiamo lavorando, spero e credo possa uscire a inizio estate".

L'ultima volta ci pensò Ater

Il bando Ers (edilizia residenziale sociale), è qualcosa che a Roma non si vedeva dai tempi dell'Ater guidata da Andrea Napoletano. Era il 2019, l'azienda regionale lanciò l'iniziativa per 180 alloggi ad affitti calmierati, le cui chiavi vennero consegnate in piena pandemia, a giugno 2020. A distanza di quattro anni, ecco che potrebbe aprirsi una nuova chance per il cosiddetto "ceto medio", sempre più impoverito dal caro vita, dal costo degli affitti ed escluso dal mercato privato a causa di mutui sempre più difficili da ottenere e con tassi proibitivi. Come commenta l'assessore Tobia Zevi "è una fascia di cittadinanza in precarietà abitativa, che subisce una tensione importante e ha difficoltà a pagare l'affitto, esponendosi al rischio dello sfratto. Spesso non per morosità, ma per interessi (legittimi) delle proprietà".

Salvare gli inquilini degli enti previdenziali

Proprietà che, quando sono rappresentate dagli enti previdenziali, tirano dritto con la loro "mission": l'obbligo è vendere, fare cassa con gli immobili. E così dall'Inps all'Enpaia, dall'Enpam all'Enasarco, migliaia di unità immobiliari vengono messe in vendita, prima offerte agli inquilini, poi in caso negativo finiscono sul mercato. "Con questo bando noi vorremmo intervenire proprio in questo settore - aggiunge Yuri Trombetti, presidente della commissione patrimonio - salvando dall'emergenza abitativa famiglie che si trovano in immobili di proprietà degli enti, impossibilitate a comprare e con contratti d'affitto in scadenza o già scaduti". Già nel 2022 diversi esponenti della maggioranza di centrosinistra in Comune si erano esposti contro le dismissioni "selvagge", chiedendo agli enti di tutelare le famiglie in difficoltà.

L'Inps in prima fila

Nella commissione in cui viene annunciato il bando per l'housing sociale, è presente una dirigente Inps. La collaborazione tra l'istituto previdenziale e Roma Capitale è forte, quotidiana: ci sono in ballo 200 case da comprare oltre alle 120 già passate nel patrimonio Erp. Inps sicuramente parteciperà anche al bando in arrivo: "Li ringraziamo perché più volte hanno risposto positivamente alla nostra richiesta di essere disponibili, c'è grande collaborazione" conferma Antonucci. Che, però, è preoccupato: "Per camminare ci vogliono le gambe, nel nostro caso significa avere personale nel numero sufficiente per sopperire ai tanti carichi amministrativi - sottolinea - , quindi questo bando mi preoccupa perché significherà dover fare centinaia di contratti. E' stato complicatissimo il lavoro sull'acquisizione delle case nei piani di zona e su quelle Erp dell'anno scorso".

Zevi: "Col bando vogliamo dare soluzione a tanta gente"

L'obiettivo, però, è troppo grande e importante per essere vanificato dalla mancanza di personale. Zevi, in chiusura, lo sottolinea: "L'edilizia agevolata degli enti previdenziali è stato un grande ammortizzatore sociale - dice - ma poi con le dismissioni è venuto meno. Questo serbatoio di case si sta gradualmente assottigliando. Oggi siamo nella coda di questo processo e vediamo che coloro che non hanno comprato, rischiano lo sfratto. Non vorrei buttare la palla in tribuna, ma su questo ci vuole un'azione determinata da parte di tutti, non solo noi. Stato, Regione, tutti devono metterci la testa. Col bando Ers vogliamo trovare una platea ragionevolmente larga a cui fornire soluzioni adeguate".