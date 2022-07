Majestic, dopo i licenziamenti venduto l’albergo. Protestano i sindacati: “Doppia beffa”

Le manifestazioni dello scorso inverno non sono servite ad impedire il licenziamento dei lavoratori che erano impiegato all’Hotel Majestic.

L'acquisizione dopo i licenziamenti

La notizia della vendita del prestigioso albero di via Veneto, però, ha riacceso la protesta dei sindacati confederali. “Lo avevamo sospettato da subito e denunciato pubblicamente: dietro al licenziamento dei 47 lavoratori dell’Hotel Majestic di Via Veneto, a fine marzo, c’è stata un’operazione speculativa ai danni dei dipendenti. Ma non pensavamo che la conferma sarebbe arrivata così presto e a mezzo stampa” si legge in una nota firmata da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs di Roma e Lazio.

La crisi del settore

La conferma cui fanno riferimento i sindacati, va cercata in un comunicato stampa diffuso dall’acquirente e relativo alla cessione della struttura a Boscalt Hospitality, un fondo di investimento di Edmond de Rothschild Private Equity. Per Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs di Roma e Lazio si è trattato di “doppio smacco per i lavoratori, coinvolti in una delle troppe vertenze di questo difficile 2022 per il settore alberghiero”. Non ci sono soltanto i dipendenti dell’hotel di via Veneto ad aver pagato la crisi in cui è rimasto coinvolto il comparto del turismo a causa del Covid. Tra le realtà alberghiere più prestigiose che hanno pagato il dazio, si registra anche lo Sheraton che ha portato al licenziamento di oltre 140 dipendenti.

Il tavolo di crisi

Mentre non ha portato i risultati attesi la richiesta di portare la questione al tavolo di crisi del ministero del lavoro ed a quello del turismo. “Un’assenza” quella che i sindacati imputano ai ministeri “che pesa in queste vicende” legate alle tante procedure di licenziamento avviate. Perché, hanno ribadito le tre sigle sindacali, “servivano strumenti, come il prolungamento del diritto di prelazione in caso di ristrutturazione o cessione, per evitare che le operazioni speculative venissero scaricate sui lavoratori”.

L'esempio virtuoso

C’era un’alternativa ai licenziamenti in blocco? Per Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs di Roma e Lazio la risposta è effermativa. “Nella Capitale si stanno percorrendo anche strade diverse, come quella intrapresa con l’accordo sottoscritto a inizio di questa settimana con la nuova proprietà del Grand Hotel de la Minerve che, pur in assenza di strumenti conservativi e a struttura chiusa per ristrutturazione, ha garantito 4 anni di diritto alla riassunzione per tutte le lavoratrici ed i lavoratori, alle stesse condizioni normative ed economiche”. Una scelta che viene messa in contrapposizione con “i casi di Sheraton, Majestic, Cicerone e delle troppe vertenze aperte tra l’inizio dell’anno e la primavera” che hanno visto molti lavoratori del settore pagarne le conseguenze.