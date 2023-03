Inaugurato il nuovo ristorante multietnico: la cucina è gestita da rifugiate politiche

Tante cuoche di nazionalità diversa per garantire che “ogni cena” possa raccontare “una storia”. L’esperimento già avviato in via Baldo degli Ubaldi, dall’8 marzo viene replicato anche al civico 57/59 di via Macedonia. E’ all’Appio Latino che è stato effettuato il taglio del nastro, alla presenza del Sindaco Gualtieri, di Gustamundo 2.

Il commento del sindaco

“E’ stato un piacere per me partecipare all’inaugurazione di Gustamundo 2, un nuovo ristorante di cucina multietnica gestito interamente da donne rifugiate”ha commentato Roberto Gualtieri a margine dell’inaugurazione. Gustamundo è “un bellissimo progetto sociale nel segno dell'accoglienza e dell'integrazione che, valorizzando tradizioni e professionalità, aiuta le donne ad essere imprenditrici, a ritrovare fiducia, speranza, autonomia” ha aggiunto il primo cittadino, intervenuto all’inaugurazione con il minsindaco Francesco Laddaga e con l’assessora alle attività produttive Monica Lucarelli.

La soddisfazione del Campidoglio e del municipio

Complimenti sono arrivati anche da Monica Lucarelli che ha definito il ristorante “un esempio di come si possa passare da un progetto di sostegno sociale ad uno di sostenibilità”. Un progetto che ha preso avvio grazie all’impegno dei coniugi Compagnone che “hanno saputo accompagnare donne di culture e lingue diverse, unite dalla passione per la cucina e la lotta per la propria libertà, in un percorso di professionalità e autoimprenditorialità.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal minisindaco Francesco Laddaga che si è detto “felice ed orgoglioso” del fatto che “una realtà così bella e significativa apra nel nostro territorio”. Un progetto, quello dei coniugi Compagnone che “è fondato sulla continuità” perché, ha ricordato il presidente del municipio VII, “non basta accogliere, è necessario costruire ponti che possano restituire alle donne e agli uomini che arrivano nel nostro Paese dignità e autonomia”.

Con Gustamundo 2 assunte altre 3 rifugiate

Il progetto è stato ricordato dal minisindaco “è sostenuto dal bando di #PartecipAzione, il programma di Intersos e UNHCR Italia - Agenzia ONU per i Rifugiati, che promuove la partecipazione attiva delle persone rifugiate nella vita economica, sociale e culturale in Italia”. L’apertura del Gustamundo dell’Appio Latino permette di assumere altre tre donne. Sono, ha spiegato Pasquale Compagnone “rifugiate politiche, di nazionalità curda e afghana, che inizieranno un percorso di formazione con l'obiettivo di organizzare un team di sole donne per gestire in proprio la nuova attività di ristorazione e pasticceria sotto la guida di Dilruba”.