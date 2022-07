Guidonia sulle barricate contro il tmb: "Gualtieri annulli l'ordinanza o andremo al tar"

"Gualtieri annulli in autotutela l'ordinanza che autorizza l'apertura del tmb". Altrimenti la stessa verrà impugnata al Tar. A chiederlo a gran voce sono gli eletti del comune di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova, che proprio nella giornata di ieri, martedì 26 luglio, hanno approvato un ordine del giorno in merito, durante un Consiglio comunale congiunto.

Il territorio si ribella alla richiesta proveniente da Roma, e dalla Regione Lazio, e inoltrata al Prefetto: aprire al più presto l'impianto di trattamento meccanico-biologico dell'Inviolata per poter aumentare i conferimenti provenienti dalla Capitale in perenne crisi. Un'ipotesi da sempre avversata dai cittadini della Città dell'Aria e zone limitrofe. Che ora più che mai si fanno sentire.

A scatenare la protesta generale, subito intercettata dai rappresentanti delle istituzioni locali, l'ordinanza emanata dal sindaco Gualtieri, un atto propedeutico all'avvio di una serie di verifiche sull'impianto necessarie a poterlo mettere in attività. Ricordiamo che la struttura, di proprietà del gruppo Cerroni, non è mai entrata in funzione, che su di essa pesa un'interdittiva antimafia e che l'autorizzazione emanata dalla Regione è oggetto sia di ricorso al Tar che di un processo in cui sono indagati sia Cerroni che dirigenti regionali, con la Procura che parla di atto "illegittimo" per la mancanza di alcuni pareri degli organi competenti.

Della settimana scorsa la diffida inviata a Gualtieri da tredici associazioni del territorio. E ieri l'odg approvato in aula. "Guidonia Montecelio ha già pagato un caro prezzo in termini ambientali e non ritengo giusto aprire il tmb ai rifiuti di Roma o di altri comuni che non siano nel nostro ato" tuona il sindaco di Guidonia Mauro Lombardi, riferendosi alla discarica dell'Inviolata che da anni aspetta ancora una bonifica. "Una contrarietà fondata - spiega ancora Lombardi - non solo sui timori e sulle preoccupazioni dell'impatto che la struttura può avere sulla città ma anche e soprattutto sulle modalità impositive dell'iter che sta portando all'apertura del tmb ". La richiesta infatti ignora i passati rilievi fatti da Arpa Lazio riguardo una serie criticità da affrontare e risolvere prima di far entrare la struttura in funzione, e l'assenza del collaudo "a caldo", ovvero con i rifiuti. Senza contare appunto le questioni giuridiche già menzionate che interessano l'impianto.

Una vicenda con diversi nodi da sciogliere, non ultimo la via d'accesso per raggiungere l'impianto, al momento inadeguata a sopportare il peso di mezzi pesanti. Nonostante questo Roma vuole accelerare e si scontra con la rabbia di chi vive a pochi chilometri dall'impianto e di chi amministra il territorio.