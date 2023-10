Guido Milana lascia il Pd e sceglie Azione: "Troppe scelte non condivise"

Il Partito democratico perde un pezzo. Guido Milana, ex consigliere regionale e provinciale, ha deciso di passare ad Azione di Carlo Calenda.

Continua il lavoro del coordinatore regionale di Azione, Alessio D'Amato, per ingrossare le fila del partito di Carlo Calenda. Oggi c'è stata l'ufficialità del passaggio di Guido Milana, ormai ex Pd. "Tante scelte non condivise nel Pd, lo abbandono - ha detto - . Ho atteso per mesi, invano, segnali che fossero il risultato di un ridisegno dei confini di una proposta politica, con la giusta autocritica e un modo diverso di cercare il consenso. Si è scelto, invece, di perseguire un presunto rinnovamento, figlio delle solite vecchie logiche e intriso dei vecchissimi riti". Milana assume la carica di responsabile aree interne nazionale

"Nel nostro Paese si aprirà una nuova fase - aggiunge l'ex consigliere provinciale e regionale, che esordì in politica nel 1989 da consigliere circoscrizionale - le fasce sociali che hanno creduto alle promesse della destra stanno vedendo tradite le aspettative. Tutto ciò che la destra ha promesso è irrealizzabile e

il Paese rischia seriamente una gravissima deriva sociale ed economica. Occorre ridisegnare i confini di una proposta alternativa sulle politiche sociali, sulle politiche industriali e sulla rappresentanza per promuovere l'equità ad imperativo ed affrontare le transizioni con moderazione, valutandone puntualmente la compatibilità economica e sociale. Oggi in Azione, Carlo Calenda e Alessio D’Amato, ho trovato tutto questo, la capacità di leggere con attenzione i nuovi bisogni, rompere gli schemi per aprire e costruire una nuova fase e trovare le soluzioni giuste di cui ha bisogno il Paese".

Milana, 69 anni, approda in Azione con una lunga esperienza amministrativa: consigliere della ex XII Circoscrizione dal 1989 al 1993, consigliere dell'ex provincia di Roma dal 1995 al 2005, poi sindaco di Olevano Romano dal 1999 al 2006 e vicepresidente del consiglio regionale dal 2005 al 2009. E' diventato europarlamentare nel 2009 e adesso ricopre il ruolo di consigliere comunale ad Olevano e membro del comitato delle Regioni a Bruxelles.

“Sono felice dell'adesione ad Azione di Guido Milana - il post su X di D'Amato -, amministratore e parlamentare europeo di grande esperienza con cui ho condiviso molte battaglie riformiste in consiglio regionale. Con l’ingresso di Milana in Azione si conferma l’importanza di costruire un fronte riformista”.