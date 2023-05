Guasto al sito di trasferenza dell'Ama: camion in fila e ritardi nella raccolta dei rifiuti

Camion dell’Ama pieni di rifiuti che restano in attesa fuori dall’impianto. Sembra un film già visto, quello che è andato in scena allo stabilimento di Rocca Cencia. E’ in realtà l’effetto di un problema che si è verificato in un altro sito dell’Ama, quello situato a Ponte Malnome. E le conseguenze di questo problema potrebbero plasticamente tradursi, già nella giornata di lunedì 29 maggio, nella classica cartolina dei cassonetti debordanti

Perché i camion restano in fila

“Sabato 27 maggio c’è stato un guasto alla pressa del sito di trasferenza di Ponte Malmone” fanno sapere gli attivisti dell’associazione Lila Lavoratori Ama. Il problema, verificatosi nel fine settimana, ha avuto subito delle ripercussioni sulla gestione dei rifiuti cittadini. Perché, durante il weekend, il ruolo degli impianti di trasferenza, quelli cioè dove vengono momentaneamente stoccati i rifiuti, assolve un ruolo strategico.

Le conseguenze per la raccolta dei rifiuti

Con i tir che non possono circolare sulle autostrade, durante il fine settimana la Capitale deve necessariamente fare affidamento ai pochi impianti presenti in città. E’ lì che i camion più grandi trasportano i rifiuti raccolti nelle strade. Una volta svuotati, possono tornare indietro a riprendere il giro di svuotamento dei cassonetti. Ma se restano in fila, questo passaggio diventa più lento. Se nessuno va a svuotarli, i cassonetti tracimano di rifiuti ed una volta finiti a terra, diventa ancora più laborioso il loro prelievo. Il risultato di questo processo, banalmente, i romani l’hanno sperimentato agli inizi di maggio, dopo il lungo ponte legato alla festa dei lavoratori.

“Purtroppo questo sistema è così delicato che basta nulla per mandarlo in tilt – hanno commentato gli attivisti dell’associazione Lila – in questo caso è successo che molti camion che facevano affidamento su Ponte Malmone, si sono dovuti rivolgere all’impianto Ama di Rocca Cencia. E lì hanno incontrato altri camion, quelli cioè che usano abitualmente tale stabilimento”. Il risultato sono delle inevitabili file in attesa del proprio turno, all’interno dell’impianto.

L'ipotesi del danno erariale

“Pensare che i lavoratori che danno la disponibilità il sabato, la domenica ed il lunedì, vengono pagati anche di più, per effetto del premio di risultato che gli è stato riconosciuto. Ed è anche per questo che se restano troppo tempo fermi in fila, si crea un danno per l’erario” hanno lamentato gli attivisti della Lila. C’è anche un altro problema, tutt’altro che secondario. Se restano in fila, non possono completare il giro di raccolta. “Il risultato è che lunedì l’immondizia si sarà accumulata nei cassonetti” ha preconizzato Maurizio Marchini, presidente di Lila. E con le strade piene di rifiuti, non sarà un modo piacevole di cominciare la settimana.