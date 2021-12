Rifiuti, Zingaretti applaude Gualtieri: "Ha preso il toro per le corna"

"Gualtieri ha preso il toro per le corna. Si è preso le sue responsabilità". Nicola Zingaretti, intervistato su Radio Capital, applaude al nuovo sindaco, della sua stessa bandiera politica, per come sta gestendo la questione rifiuti. Il riferimento va sia al piano di pulizie straordinarie - ancora in corso - avviato a iniziato consiliatura, sia ai progetti per il futuro a medio e lungo termine. Parole che ben riflettono il cambio di clima rispetto all'era Raggi, quando lo scontro politico tra Campidoglio e Regione era all'ordine del giorno, con Zingaretti che incalzava l'ex sindaca perché progettasse impianti sul territorio romano, Raggi che faceva muro in ogni modo incolpando a sua volta il governatore di ritardi sull'approvazione del piano rifiuti.

Un continuo battibecco che ha fatto passare per anni in secondo piano la necessità urgente di dare risposte ai romani. Oggi il rapporto Comune-Regione sarà per ovvie ragioni collaborativo, particolare non di poco conto che aiuterà, è la speranza, nella soluzione dei problemi. "Le difficoltà di Roma sui rifiuti non si possono risolvere fino a quando non si capirà che non si possono portare in giro per tutta Italia" ha detto Zingaretti.

Al momento i rifiuti di Roma vanno ancora per tutta Italia, o quasi. Gli ultimi accordi per trovare sbocchi urgenti e risolvere gli intoppi nella raccolta stradale di queste settimane hanno coinvolto un impianto privato di Mantova. È ancora l'unica soluzione possibile, perché gli impianti a Roma vanno progettati e realizzati. E finché non ci saranno la sola via percorribile sarà quella di affidarsi a gestioni terze, mentre in parallelo si tenterà di ridurre la percentuale di indifferenziato da smaltire, come spiegato in un'intervista al nostro giornale dall'assessora Sabrina Alfonsi.

Da parte sua Gualtieri ha garantito che gli impianti ci saranno (anche una discarica) e verranno inseriti nel nuovo piano industriale di Ama. Ragion per cui Zingaretti non sembra avere più bisogno di pressare il Campidoglio, come avveniva con Raggi. Il clima è cambiato, aspettando che ora cambi anche la gestione dei rifiuti a Roma.