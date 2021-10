Gualtieri incontra Zingaretti: Comune e Regione insieme per “un grande patto per Roma”

Un lavoro gomito a gomito, nel rispetto delle relative autonomie per centrare le sfide comuni del Campidoglio e della Regione. Roberto Gualtieri e Nicola Zingaretti hanno fissato le basi del “Patto per Roma”.

Il primo incontro in Campidoglio

E’ durato 45 minuti il primo confronto, in Campidoglio, tra il neosindaco ed il governatore del Lazio. Il primo incontro da quando Gualtieri ha indossato la fascia tricolore. Un appuntamento che ha consentito di fissare i temi su cui far convergere il lavoro dei due livelli istituzionali, con l’obiettivo di cominciare subito ad operare su questioni che saranno decisive per il futuro della Capitale.

Le sfide per Roma

“Sono tanti i temi su cui valorizzare la sinergia e la collaborazione tra le due istituzioni, per esempio l'ambiente, la gestione comune dei fiumi, del Tevere, la mobilità, il sostegno alle imprese, tutto il grande tema delle risorse europee del Pnrr e la costruzione di un modello integrato sociosanitario tecnologicamente avanzato che sia vicino alle persone” ha ricordato il nuovo sindaco di Roma.

Il lavoro gomito a gomito

“Il 'patto per Roma' ha questo come anima: mettere in sinergia due squadre che nella reciproca autonomia dovranno garantire buona qualità di governo, ma sui punti di convergenza lavoreranno gomito a gomito per fare presto e fare bene” ha sottolineato il governatore del Lazio. Le sfide su cui far convergere le forze non mancano. E vanno dalla futura gestione del Giubileo all’impiego degli investimenti in arrivo dall’Europa. Ma anche la candidatura di Roma per l’Expo.

Un ritrovato clima di collaborazione

Il primo appuntamento istituzionale tra i due rappresentanti, la cui esperienza politica si è intrecciata a partire dagli anni della giovinezza, segna la differenza rispetto al recente passato quando, il Comune e la Regione sono sembrati spesso impegnati in una sorta di braccio di ferro. Ad esempio nella gestione dei cinghiali come in quella dei rifiuti. Su quest'ultimo tema, Zingaretti, ha spiegato di non aver affrontato nel merito la questione. “Ma come ho sempre detto in questi mesi - ha commentato il Governatore - non esistono problemi irrisolvibili. Il sindaco ha detto cose importanti durante la campagna elettorale su questo. C'è la comune volontà nostra di fare di tutto per aiutare Roma”.

Con Roma riparte il Paese

Ora invece “Ci sono tutte le condizioni per fare un lavoro straordinario e ci metteremo immediatamente all'opera per presentare questo Patto per Roma” perché, ha spiegato Gualtieri a margine dell’incontro, grazie alla cooperazione interistituzionale si può coronare l’obiettivo di “un grande salto di qualità di Roma, della Città metropolitana, della Regione e di tutto il Paese”. Perchè, ha concluso Gualtieri “se riparte Roma, riparte tutta l'Italia”.