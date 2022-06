Gualtieri in visita a Trionfale: "Una nuova sala studio nel mercato di via Doria"

Un venerdì pomeriggio per i quartieri di Roma. Sono ormai diventate un appuntamento fisso le passeggiate del sindaco Gualtieri nei diversi municipi della città. Questa settimana è stato il turno di Trionfale.

Le tappe del tour

Il primo cittadino ha visitato i giardini della stazione metro Cipro, il teatro Fra' Albenzio, i locali del centro anziani Angelo Emo, la biblioteca Giordano Bruno, e il mercato di via Andrea Doria. Accompagnato dai suoi assessori Sabrina Alfonsi (Ambiente e Rifiuti), Eugenio Patanè (Trasporti) e Monica Lucarelli (Attività produttive) e dalla presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi, insieme a diversi consiglieri comunali e municipali, il primo cittadino ha incontrato decine di residenti della zona raccogliendo suggerimenti e segnalazioni, oltre a qualche lamentela.

La novità nel mercato di via Doria

"Questo venerdì siamo stati al quartiere Trionfale con la presidente Bonaccorsi e insieme ad assessori comunali e municipali per esaminare i problemi di questo quartiere", ha detto Gualtieri. Che ha poi annunciato: "Abbiamo una bella notizia, ovvero che al mercato di via Andrea Doria apriremo a ottobre una grande sala studio in un locale oggi inutilizzato: una novità importante perché in questa zona ci sono tanti giovani e tante scuole ma non ci sono sufficienti spazi, se non la sola storica biblioteca Giordano Bruno che però ha una dimensione insufficiente. Quella rimarrà, ma a fianco ci sarà la nuova aula studio e poi lavoreremo anche per realizzare sempre qui una biblioteca".

Prima del mercato, ha proseguito il sindaco, "abbiamo girato per altri pezzi del quartiere, cioè il centro anziani Cipro che è una straordinaria realtà di incontro e di aggregazione, siamo stati in una parrocchia che fa un lavoro straordinario di accoglienza e inclusione per i bambini ucraini e poi siamo stati alla metro Cipro, che va riqualificata e su cui c'è un tema complesso di acquisizione dell'area da parte del Comune per poterla inserire nel contratto di servizio di Ama affinché si possa pulite.

C'è stato un dialogo con tanti cittadini per le strade, abbiamo parlato di come migliorare la pulizia del quartiere: abbiamo tanti impegni e tante cose da fare ma c'è anche tanta partecipazione da parte dei cittadini", ha concluso Gualtieri.

(fonte agenzia Dire)