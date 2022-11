Roberto Gualtieri, rapporto alla città dopo un anno: "Roma, questo è quello che abbiamo fatto"

Un rapporto alla città. Trentaquattro pagine di discorso, oltre un'ora davanti ad una platea, quella della sala Sinopoli dell'Auditorium, di un migliaio di persone. Roberto Gualtieri racconta la sua Roma e tutto quello che ha fatto insieme alla sua squadra nel primo anno di mandato. Una città che "si è rimessa in moto, sul piano economico, sociale e culturale" e "noi pensiamo di aver dato un contributo a questo cambio di passo della città, dal Campidoglio e dai municipi". E' un racconto di numeri (593 atti di Giunta e 108 deliberazioni dell’Assemblea Capitolina), di dati, di grafici, ma anche di sottolineature importanti, attese, quasi evocate. E proprio su queste l'applausometro della sala fa segnare i suoi picchi.

Il primo sul termovalorizzatore, pochi minuti prima eretto a pomo della discordia da Giuseppe Conte per l'alleanza in vista delle regionali: "O noi o il termovalorizzatore". Gualtieri e il popolo di centrosinistra, a giudicare dall'Auditorium, hanno scelto. "Procederò ad autorizzare la pubblicazione della manifestazione di interesse che avvierà la procedura per la realizzazione del termovalorizzatore, che potrà vedere l’aggiudicazione della gara entro l’estate e l’apertura del cantiere entro la fine del 2023". E giù applausi, convinti, per una misura teoricamente poco di sinistra ma pragmaticamente ineludibile per la gestione dei rifiuti in città. Più di sinistra è invece la misura della residenza agli occupanti: "Proprio in questi giorni abbiamo scelto di riconoscere la residenza a tutte le persone in condizione di fragilità, sancendo il principio per cui povertà e indigenza non possono in nessun modo comprimere i diritti di una persona. Una misura che non ha nulla a che fare con la legittimazione dell’illegalità e che anzi concorrerà al nostro impegno – che già ha dato risultati importanti - per ridurre e superare il fenomeno delle occupazioni abusive". E anche qui applausi, conviti, scroscianti uniti, metaforicamente e fisicamente, con il sit in dei movimenti all'esterno, soddisfatti per il provvedimento ma già pronti a chiedere interventi per un piano casa.

E ancora il pensiero a Francesco Valdiserri. In sala c'è il papà Luca. "Realizzeremo specifiche campagne di comunicazione ed educazione per sensibilizzare le persone, a partire dai più giovani, sulle conseguenze drammatiche delle e della guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Lo dobbiamo anche alle famiglie delle vittime, e permettetemi di esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà alla famiglia di Francesco Valdiserri che sta affrontando con straordinaria dignità un dolore infinito come solo la morte insensata di un figlio può essere. Saluto il papa di Francesco, Luca, che ringrazio di essere qui oggi e di essersi reso disponibile ad aiutarci in questa opera di sensibilizzazione". La sala si alza e dedica un lungo e caloroso applauso.

In mezzo a questi picchi tanto racconto, tanti provvedimenti (troverete una lista di quelli raccontati in fondo all'articolo, ndr) che hanno aiutato a rimettere in moto Roma. "Il grafico che vedete alle mie spalle sulla qualità della vita e la soddisfazione dei servizi è significativo perché mentre la crescita del maggio 2020 appare legata, come ci dice ACOS nella sua relazione annuale, alla riduzione del traffico e alle chiusure, l’incremento del 2022, che porta l’indice al suo massimo storico, è avvenuto nel quadro di una ripresa a volte caotica dell’attività della città. I segnali di ripartenza e i primi concreti risultati dell’azione amministrativa ci danno fiducia. Sappiamo però che ci sono settori, troppi, in cui siamo ancora sotto la sufficienza". Insufficienze che fanno rifuggire qualsiasi forma di autocompiacimento.

Sui rifiuti e la gestione del decoro urbano il sindaco però sembra alzare il tono di voce e rivendicare: "Il primo banco di prova del nostro lavoro non poteva che essere naturalmente quello dei rifiuti e della pulizia della città. Sotto il coordinamento del nuovo Tavolo del Decoro sono stati potenziati gli interventi integrati di pulizia che hanno, incrementato i servizi di igiene ambientale, di spazzamento e lavaggio stradale e di sanificazione dei cassonetti. Grazie a nuove squadre e a una nuova organizzazione del servizio, abbiamo rimosso oltre 2000 tonnellate di rifiuti che giacevano abbandonati in 120 microdiscariche. Alcuni interventi hanno avuto una dimensione davvero significativa, come quello recentissimo sulla Tangenziale est, così come è stata straordinaria la partecipazione dei cittadini a iniziative come Roma Cura Roma".

Non mancano passaggi sulle emergenze e sugli impianti e sul piano. "L’incendio del TMB di Malagrotta e la chiusura della discarica di Albano ci hanno per alcuni mesi risospinto in una situazione di crisi, ma ora i graduali miglioramenti che avevamo avviato col piano di pulizia straordinaria si stanno consolidando e proseguiranno. Oggi Roma è più pulita di come l’abbiamo trovata e di come era sei mesi fa, ma non ancora come merita e come può essere". Sugli impianti: "Senza misure strutturali, continueremo a vivere sul filo dell’emergenza. Per questo, abbiamo compiuto passi avanti decisivi per porre fine al cronico deficit di impianti e per attuare una radicale riforma dell’organizzazione della raccolta. Sulla base dei poteri commissariali ho redatto e presentato il nuovo piano rifiuti di Roma, che è stato sottoposto a Vas e che sarà approvato definitivamente entro novembre. Il piano consentirà di rendere finalmente Roma autonoma per il trattamento delle diverse filiere dei rifiuti permettendo di aumentare il riciclo e il recupero energetico, di risparmiare ingenti risorse e di abbattere di oltre il 90% le emissioni di CO2, portando il conferimento in discarica dal 30% al 3%. Supereremo così i più ambiziosi obiettivi europei, e porremo fine alla vergognosa processione di tir, treni e navi che ogni giorno porta i rifiuti di Roma in tutta Italia e in tutta Europa. Per raggiungere questi risultati il piano prevede 2 impianti di selezione delle frazioni secche, 2 biodigestori anaerobici e 1 termovalorizzatore da 600.000 tonnellate per la frazione indifferenziata basato sulla migliore tecnologia per il recupero energetico, il riciclo delle ceneri, il controllo delle emissioni".

La chiusura è affidata ad una nota personale del sindaco Gualtieri: "Dopo un anno, posso dire di aver maturato una consapevolezza davvero molto concreta, non solo della portata dei problemi ma soprattutto delle straordinarie risorse della nostra città. Per me è un grande onore avere la responsabilità di guidare questo lavoro di trasformazione profonda e duratura, perché Roma torni la città che merita di essere, che i romani meritano di vivere, che tutto il mondo possa amare e apprezzare ancora di più".



