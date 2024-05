Nuovi tram, cantieri Pnrr, Giubileo ed eventi culturali. Gualtieri "si allarga" e crea quattro nuovi uffici di scopo

Quattro nuovi uffici di scopo e una rimodulazione della distribuzione dei dipendenti capitolini all'interno dei vari dipartimenti, a beneficio del lavoro del sindaco e dei suoi assessori. La novità arriva da cinque nuove ordinanze firmate da Roberto Gualtieri tra il 29 e il 30 aprile, che danno seguito a quanto era stato già messo nero su bianco prima con la creazione della nuova macrostruttura capitolina a fine 2021 e la successiva modifica e integrazione arrivata a fine 2023.

Gualtieri crea quattro nuovi uffici di scopo

Il lavoro è tanto, gli appuntamenti ai quali farsi trovare pronti non sono da meno. Saltato Expo 2030, restano le scadenze per ultimare i cantieri finanziati con fondi Pnrr e quelli di "Caput Mundi" per il Giubileo 2025. Così Roberto Gualtieri tra il 29 e il 30 aprile 2024, in pieno "ponte", ha firmato diverse ordinanze che stabiliscono la nascita di nuovi "uffici di scopo". Nello specifico uno per la Gestione Commissariale, uno per Attuazione interventi Pnrr e Caput Mundi, uno per le Tranvie e l'ultimo relativo al Coordinamento e alla programmazione culturale di rilevanza cittadina.

Rinnovo metro e nuove tramvie

Per quanto riguarda l'ufficio di scopo chiamato genericamente "tramvie", l'obiettivo è quello di rispettare i tempi e le modalità di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle metro A e B, il prolungamento della metro C, il "project review" per la creazione della linea D e del prolungamento della B e la messa in funzione di nuove linee di tramvia, ovvero la Togliatti, la TVA (Termini-Vaticano-Aurelio) e quella che arriverà alla stazione Tiburtina, per la realizzazione delle quali Gualtieri fissa la "dead line" per il 31 dicembre 2026. Anche perché lo stesso Comune in assemblea capitolina nel 2022 ha approvato un PUMS (piano urbano mobilità sostenibile) che in dieci anni prevede l'implemento del 300% delle linee a doppio binario, ad oggi estese per 30 km sul territorio capitolino.

Cantieri Pnrr e Giubileo 2025

Stessa scadenza ha l'ufficio di scopo per l'attuazione degli interventi finanziati con fondi Pnrr e giubilari. D'altronde la tabella di marcia dei cantieri non è sempre rispettata, il tempo stringe - soprattutto per quanto riguarda le opere finalizzate a trasformare il centro di Roma in vista dell'arrivo dei pellegrini - e i cantieri aperti a due assi da San Pietro non sono il migliore degli spot elettorali. In particolare, Gualtieri vuole dare un'accelerata agli interventi di restauro e messa in sicurezza del patrimonio dei beni culturali. Così l'ufficio di scopo viene aperto in seno alla direzione interventi sull'edilizia monumentale della Sovrintendenza Capitolina.

Verso la fine della gestione commissariale

Il terzo ufficio di scopo è per portare Roma Capitale alla fine della gestione commissariale nel migliore dei modi. La data segnata in rosso sul calendario è quella del 31 dicembre 2024. In questi mesi la nuova direzione, che sarà assunta "ad interim" da Gaetano Altamura (già direttore del Decentramento), dovrà analizzare e verificare tutte le richieste che arriveranno dai creditori di Roma Capitale, così da poter chiudere entro ottobre la gestione commissariale. Un lavoro di raccordo tra gli uffici centrali e quelli periferici che porti all'invio delle richieste di liquidazione nei tempi stabiliti dal Governo.

Iniziative culturali

In ultimo, sempre nella stessa "mazzetta" di ordinanze, Gualtieri ha infilato la creazione di un ufficio di scopo per il coordinamento e la programmazione culturale. L'obiettivo, da raggiungere entro il 31 dicembre 2025, è quello di creare un progetto per l'avvio di iniziative culturali che abbiano continuità con quelle già esistenti "insieme all'introduzione di nuovi elementi di modernità all'interno dell'offerta culturale cittadina".

Nuovi contratti a tempo determinato

Non ci sono, però, solo nuovi uffici che aprono. Ma anche nuovi dipendenti in arrivo, a tempo determinato. Con un'ordinanza del 29 aprile, infatti, Gualtieri stabilisce in 56 nuove figure il fabbisogno per una serie di uffici più a stretto contatto con il primo cittadino. Di queste, 38 assunte con contratti a tempo determinato e 18 già appartenenti a Roma Capitale. Andando nello specifico, si stabilisce fino ad un massimo di dieci collaboratori a tempo determinato in più per il Gabinetto, 25 per la Segreteria di Gualtieri oltre ad un massimo di dieci già dipendenti capitolini, otto per il Segretario Particolare da aggiungere a sei chiamati da altri uffici , due per l'ufficio del consigliere giuridico più cinque comandati da altri enti o già dipendenti di Roma Capitale, cinque per l'ufficio del portavoce di Gualtieri a cui aggiungerne tre già dipendenti. L'ordinanza, poi, stabilisce fino ad un massimo di 17 nuovi assunti per la vicesindaca e gli assessori. Insomma, un mix tra "articoli 90" - cioè figure chiamate per fiducia dal Sindaco o da altri assessori, con contratti strettamente legati al mandato - e dipendenti già in forze a Palazzo Senatorio.

"Si sviliscono i dipendenti per fare nuove assunzioni esterne"

Una novità che non va giù alle opposizioni. In particolare all'ex assessore al personale Antonio De Santis, oggi consigliere della Civica Raggi: "Approfittando forse delle festività appena trascorse - attacca -, Gualtieri ha emesso un'ordinanza che amplia ulteriormente il numero dei collaboratori esterni. Tra Ufficio di Segreteria, Segretariato particolare, Gabinetto, Ufficio del Portavoce e Ufficio Giuridico, il personale a tempo determinato cresce a dismisura. Questa decisione stona con l'emorragia di personale interno, che fugge verso altre amministrazioni, con i tagli al welfare che i dipendenti di Roma Capitale stanno subendo sulla propria pelle e con la spesa sul lavoro flessibile che va ad incidere su risorse utilizzabili, ad esempio, per insegnanti ed educatrici nel settore educativo scolastico. Sono comunque, infatti, le professionalità interne che per motivi diversi non vengono valorizzate come dovrebbero. Era proprio necessario dare questo ulteriore segnale ai dipendenti e alla città di Roma?". Da Palazzo Senatoria, in via non ufficiale, fanno sapere che l'ordinanza di Gualtieri non comporta l'assunzione di nuove figure rispetto a quelle già esistenti, ma un trasferimento di collaboratori già presenti da un ufficio all'altro.