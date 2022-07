Gualtieri a Parigi mostra il termovalorizzatore che "sembra una biblioteca"

''Questo nella foto non è un auditorium o una biblioteca: è un termovalorizzatore. Una visita molto istruttiva quella di oggi all'impianto di Issy-les-Moulineaux. Si tratta di uno dei tre termovalorizzatori che trasformano i rifiuti di Parigi in energia pulita''. Così il sindaco Roberto Gualtieri, in visita nella capitale francese per lo storico gemellaggio che lega le due metropoli, mostra su Facebook le immagini dell'impianto parigino che smaltisce immondizia. Un modello, ben inserito nel contesto urbano e realizzato con tecnologie iper avanzate, che potrebbe essere preso ad esempio per Roma. Anche la Capitale, è il progetto ormai da tempo annunciato dal primo cittadino, avrà infatti (salvo sorprese) un impianto di incerimento intorno al quale verrà costruito l'intero piano rifiuti.

''Questo è particolarmente bello, innovativo, avanzato e ben integrato nel tessuto urbano della città: vicino ci sono le sedi delle tv francesi, della compagnia Orange che ha trasferito la sua sede proprio qui di fronte dopo l'apertura dell'impianto, e in lontananza si può vedere la Torre Eiffel. Grazie alle tecnologie innovative utilizzate in questo impianto - che tratta 550mila tonnellate di rifiuti - si recupera l'energia per riscaldare, creare elettricità ed applicare i principi dell'economia circolare, con uno scarto minimo. Studieremo molto bene queste tecnologie, che sono tra le più avanzate al mondo, e le approfondiremo''.

Poi il sindaco, accompagnato in visita nella capitale francese dall'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, è tornato in generale sul piano rifiuti per Roma, al momento lo ricordiamo alle prese con l'ennesima crisi della raccolta rifiuti innescata dall'incendio al tmb di Malagrotta. "Servono diversi tipi di impianti, più differenziata, una riduzione dei rifiuti prodotti, l'aumento del riuso e del riciclo, e un termovalorizzatore per fare energia pulita con la parte indifferenziata dei rifiuti, come avviene qui a Parigi, perché l'alternativa alla realizzazione di questo impianto sono solo delle grandi discariche che a Roma noi non vogliamo più avere. La nostra città si metterà velocemente al pari con le altre capitali europee. Nel rispetto dell'ambiente e dei cittadini, Roma si libererà dai rifiuti, una volta per tutte''.

Come funziona l'impianto francese

Anche l'assessora Alfonsi ha commentato la visita all'impianto. "Costruito nel 2007 in un'area urbana caratterizzata da edifici a uso uffici e residenziali, è inserito in modo molto armonioso nell'ambiente circostante, tanto da sembrare più una biblioteca che un impianto industriale. Un impianto moderno, che funziona su due linee, in grado di trattare 61 tonnellate di rifiuti ogni ora, circa 530 mila tonnellate l'anno".

E ancora "dotato di un sistema molto avanzato di trattamento dei fumi e monitoraggio costante delle emissioni in atmosfera, e i sistemi di controllo consentono di variare, a seconda delle necessità, la percentuale di produzione di calore e di energia elettrica. Quest'ultima, circa 309 Mwh prodotti nel 2021, viene utilizzata per il funzionamento dell'impianto, e la quota in eccedenza viene ceduta alla rete pubblica di distribuzione. Anche gli scarti vengono recuperati nella quasi totalità, con una percentuale minima di residui, poco superiore al 2%, che vanno a discarica. Vedere questo impianto in funzione, che insieme ad altri come i biodigestori, gli impianti per la carta e la plastica, i centri di raccolta, chiude il ciclo dei rifiuti di Parigi, conferma la bontà della linea che abbiamo adottato e ci rende fiduciosi: anche noi ce la possiamo fare, Roma può risolvere uno dei suoi problemi più spinosi".