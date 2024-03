Cercate Gualtieri? Lo trovate su TikTok Il sindaco, assente e contestato ieri a Bastogi, si mostra ai cittadini praticamente solo sui social. Sempre solo, sceglie i problemi, sceglie le domande e si dà risposte da solo. Manca totalmente ogni tipo di contatto fisico con Roma e con i suoi problemi (che pure sta affrontando)

In principio fu Alemanno, sommerso dalla neve e dai meme sul suo "Chiamo esercito". Poi fu la volta di Marino, della sua Panda Rossa e del maldestro tentativo di fingersi tra la gente parlando sui social alla gente. Poi venne Raggi, sindaca più amata dell'universo mondo sui social, finita a credere che i like valessero più dei voti, salvo poi svegliarsi e ritrovarsi consigliera comunale.

L'arrivo di Roberto Gualtieri sembrava aver portato finalmente la politica romana fuori dai social. I primissimi tempi addirittura il neo sindaco pareva aver scelto la strada più tortuosa, quella della gente, del contatto vivo con i cittadini: un quartiere a settimana da battere palmo a palmo, prendendo il bello e il brutto che il contatto con il romano medio può regalare. Un suo stretto collaboratore a chi come noi esprimeva perplessità per la vittoria gonfiata dall'astensionismo diceva: "Vedrai, Roberto vi sorprenderà. È uno che sa come piacere alla gente e i romani si innamoreranno di lui".

L'idea però è morta e sepolta dopo poche settimane, con il sindaco lentamente sparito dai radar soprattutto delle periferie romane. Troppo lavoro, troppi progetti da lanciare, un ente da ristrutturare e opere da incardinare. La rinascita e la trasformazione - le parole dei due anni di Gualtieri - sono costate al sindaco l'oblio dei romani. Sommerso dal "ma perché Roma ha un sindaco" (lamentoso mantra del romano medio), Gualtieri ha scelto, per questo 2024, la strada perdente dei suoi predecessori, quella dei social. Caschetto d'ordinanza, social media manager al seguito, ha avviato il format del sindaco ingegnere. Ha scelto di mostrarsi e non di ascoltare. Ha scelto di essere solo a raccontare ai romani la sua Roma. Chi lo critica - invero con poca eco sui giornali - gli rimprovera di non avere contatti con la gente, di eludere i problemi e il dissenso. E lui, con la sua scelta di comunicazione, conferma di aver scelto di gestire il dissenso simulando un consenso, quello dei like, diverso da quello del corpo vivo della città, scientificamente evitato come accaduto ieri a Bastogi o la settimana scorsa in Campidoglio quando è stata negata la sala ai cittadini anti termovalorizzatore, preferendo invece incontrare i sindaci.

In attesa che la trasformazione della città mostri i suoi primi veri risultati, che i cantieri si chiudano, che i soldi di Giubileo e Pnrr diventino qualcosa di concreto per i cittadini, la scelta è quella di selezionare da solo i problemi della città e da solo di dare una spiegazione. Un sindaco marzulliano che si fa le domande e si dà le risposte da solo. Ci sono i rifiuti in strada? Abbiamo pensato al termovalorizzatore e vi mostro, andando a Copenaghen, quanto sarà bello, bellissimo. Ci sono cantieri e disagi? Vado per cantieri a mostrare come stiamo lavorando bene. Nel frattempo però in città monta un fisiologico malcontento. In una casa in ristrutturazione si sta male, si vive nel disagio e si accumulano malesseri. Quando poi la ristrutturazione non viene percepita, quando si ha la sensazione che i lavori non finiranno mai, quando la sfiducia nella gestione della politica è alle stelle (lo dice l'astensionismo delle ultime elezioni, non certo chi scrive ndr), ritrovarsi davanti un sindaco con il caschetto, pur bravo e competente, che spiega quanto sarà bello bellissimo tutto, provoca solo rabbia.

E il malcontento che non trova ascolto si trasforma facilmente in dissenso nelle urne. Gualtieri del resto parte da una posizione di forte svantaggio. È stato eletto sindaco con meno voti del perdente (e asfaltato da Raggi) Giacchetti nel 2016. Ha approfittato di un'astensione record, di una sindaca uscente con il suo staff impegnata a collezionare più like che voti, di un candidato impresentabile scelto da Giorgia Meloni. Congiunture difficilmente ripetibili, la cui assenza, unita al mancato contatto con la città rischia di consegnare Roma, trasformata e si spera migliorata, a nuovi avventati progetti politici, di centrodestra (nel caso migliore), populisti di ogni specie (nel peggiore). Le politiche e le regionali del resto hanno già mostrato da che parte soffia il vento.

Una cecità che sembra aver coinvolto anche l'intera maggioranza, silenziata dalla strategia dell'unità portata avanti dal sindaco e da chi gli sta intorno. Consiglieri e presidenti di municipio consegnati al silenzio e convinti a non dar voce al malcontento, in nome di un'unità simulata e di una trasformazione della città che si vedrà (si spera). Nel frattempo quando in metro, per strada, nei mercati, sentirete chiedere dal cittadino medio dov'è Gualtieri, tirate fuori il cellulare e mostrategli tiktok: un like in più, in fondo, non va negato a nessuno.