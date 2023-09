Gualtieri dà la sveglia agli assessori: "Basta crearmi problemi, siate autonomi". Per ora nessun rimpasto

Ecumenico. E perentorio. Viene definito così, da chi era presente nella Sala delle Bandiere in Campidoglio, il sindaco Roberto Gualtieri durante la riunione con gli assessori che si è tenuta martedì mattina, 5 settembre. Il termine "riunione", in realtà, non è del tutto corretto: non c'è stato confronto, né dibattito. L'ex ministro è entrato poco dopo le 9, ha salutato, ha fatto una comunicazione e poi, sempre salutando, dopo poco meno di mezz'ora, se n'è andato.

Gualtieri striglia gli assessori

L'incontro tra Roberto Gualtieri e tutti i suoi assessori è servito per dare la sveglia alla squadra. A quasi due anni dall'inizio del mandato, i momenti di tensione e crisi sono stati innumerevoli e il lavoro che indubbiamente viene fatto a Palazzo Senatorio e nelle sedi degli assessorati, sembra riflettersi in misura molto ridotta in città. I marciapiedi ridotti a giungle urbane, i parchi con l'erba alta, i topi al Colosseo (e non solo), i malconci mezzi Ama, i disagi sulle metro A e B, l'incognita Ztl Fascia Verde. I cittadini si lamentano, i confronti con l'ex sindaca Virginia Raggi si moltiplicano. Per questo Gualtieri ha voluto strigliare tutti, nessuno escluso (ma, giurano dal Campidoglio, nessuno nello specifico) chiedendo maggiore collaborazione e autonomia.

"Non createmi problemi, siate più responsabili"

"Io mi devo occupare di molte cose - avrebbe sottolineato il primo cittadino - e non posso ritrovarmi sul tavolo problemi che non dovrei essere io a risolvere. Se ci sono intoppi negli uffici, ve ne dovete occupare voi, non io". Quello che ha preteso Gualtieri martedì mattina e che si aspetta da oggi fino alla fine del mandato, è una presa di coscienza netta da parte di tutti gli assessori del ruolo che ricoprono.

Il ruolo del consiglio e il rapporto con la giunta

Ma c'è dell'altro. Per molti mesi si è discusso del rapporto tra la giunta e il consiglio. Più di una volta diversi esponenti della maggioranza, in maniera ufficiosa e in qualche occasione anche con riunioni di corrente, hanno manifestato disagio per la scarsa attenzione verso le esigenze del gruppo. Pochi confronti, poca comunicazione, delibere sepolte negli uffici per mesi dopo essere state approvate in aula o nelle commissioni capitoline. Su questo punto Gualtieri è stato molto netto: "Il ruolo del consiglio va rispettato - ha detto - i consiglieri vanno coinvolti di più nell'azione di governo della città, se fanno e votano degli atti, bisogna dare seguito nell'immediato". Già oggi ci sarà una riunione con lo staff di Gabinetto e con le direzioni, tanto per far capire che quella di martedì non è stata solo una reprimenda indirizzata agli assessori, ma un modo per "dare la sveglia" dopo la breve pausa estiva.

Nessun rimpasto

Qualcuno, in maggioranza, è convinto che l'incontro sia propedeutico a un rimpasto di giunta. Altri, invece, che sia stato un modo per fare il punto, con franchezza e fermezza, dettando la linea per i prossimi mesi. Dal Campidoglio viene assicurato che di cambi all'orizzonte non ce ne sono: "Non è nella testa del Sindaco". Punto. E a quanto sembra, i volti degli assessori presenti alla comunicazione di Gualtieri non erano né preoccupati, né sorpresi. Ascoltavano, in religioso silenzio. Per i cambiamenti c'è ancora tempo, ci sono anche le Europee a giugno 2024. Staremo a vedere.