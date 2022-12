Il sindaco Gualtieri depone un mazzo di fiori per le vittime della strage di Fidene

Ha deposto un mazzo di fiori davanti al bar di via Monte Giberto in ricordo della vittime della furia omicida di Claudio Campiti. A recarsi a Fidene-Colle Salario il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tre le donne uccise dal killer: la 71enne Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano ed Elisabetta Silenzi, rispettivamente segretaria e commercialista del consorzio Valle Verde.

Una tragedia quella avvenuta domenica mattina nel gazebo del bar "Il posto giusto" - estraneo ai fatti - dove i consorziati si erano riuniti per approvare il bilancio del consorzio che affaccia sul lago del Turano, in provincia di Rieti. Oltre alle tre vittime Claudio Campiti ha ferito gravemente anche altri tre consorziati. La più grave, Fabiana De Angelis, ancora ricoverata in rianimazione all'ospedale Sant'Andrea.

Silvio Paganini, l'eroe che ha interrotto la strage poi raggiunto da un colpo di pistola al volto nelle fasi concitate in cui con gli altri presenti lo ha disarmato a cui il primo cittadino ha fatto visita nella giornata di lunedì al policlinico Gemelli. "Al Policlinico Gemelli ho portato la vicinanza della città a Silvio Paganini rimasto ferito ieri per fermare l'assassino a Fidene - le parole del sindaco dopo la visita al nosocomio universitario -. Un gesto eroico che ha salvato la vita di tante altre persone. Ho ringraziato Silvio per il suo coraggio e altruismo. Lo aspettiamo in Campidoglio".

Oltre a loro a rimanere ferita dalla furia omicida del killer anche Bruna Marelli, presidente del Consorzio Valle Verde raggiunta dal sindaco Gualtieri al policlinico Umberto I dopo aver reso omaggio alle vittime deponendo una corona di fiori nei pressi del bar di via Monte Giberto.

Udienza di convalida del killer

Per quanto concerne le indagini, dopo aver ricostruito nel dettaglio la strage compiuta a Fidene, è stata fissata per domani mattina l’udienza di convalida del fermo di Claudio Campiti. L’atto istruttorio davanti al gip si terrà alle ore 10 nel carcere romano di Regina Coeli.

Al cinquantasettenne, la Procura che ha chiesto la convalida del fermo, nell'inchiesta del pm Giovanni Musarò coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, contesta le accuse di triplice omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, e triplice tentato omicidio, in riferimento alle persone rimaste ferite, e il porto abusivo di armi.