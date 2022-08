Gualtieri: "Roma sarà decarbonizzata entro il 2030". Ecco come

Roma sarà "decarbonizzata" entro il 2030. Un obiettivo ambizioso come lo ha definito lo stesso sindaco Gualtieri illustrandolo all'Urbana 20 Mayors Summit, l'incontro annuale che riunisce i sindaci delle maggiori città dei Paesi del G20. Un confronto sulle sfide legate a crisi energetica e lotta ai cambiamenti climatici.

"Con orgoglio ho portato l'esperienza di Roma, tra le 100 città europee selezionate dall'Ue per l'ambizioso programma che anticipa al 2030 gli obiettivi di decarbonizzazione" spiega il primo cittadino, spiegando poi i fondamentali del piano.

Il piano per la decarbonizzazione

"Una sfida enorme che realizzeremo puntando su cinque pilastri strategici: la mobilità sostenibile e il rilancio del trasporto pubblico, la 'città dei 15 minuti' basata sui servizi di prossimità, la chiusura del ciclo dei rifiuti, con l'aumento della differenziata e la realizzazione di impianti per il riciclo e il recupero energetico, la forestazione urbana e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio" spiega Gualtieri, portando poi l'esempio concreto del piano di riqualificazione delle scuole di Roma. "Un vero e proprio laboratorio del cambiamento verso la sostenibilità e l'inclusione: stop all'utilizzo del gas per il riscaldamento, rimpiazzato da pannelli solari, pompe di calore e da un serio lavoro sull'isolamento termico; scuole al centro di comunità energetiche di quartiere per aiutare i più deboli".

"Scelte che vogliamo diventino la norma - aggiunge il sindaco - perché dobbiamo fare della crisi che stiamo vivendo un'opportunità. Un futuro più sostenibile che metta un argine ai mutamenti climatici è possibile a partire dalle città, il vero motore del cambiamento".