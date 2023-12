In radio va in onda il "Roberto Gualtieri Show": dal Tevere balneabile agli stornelli per Meloni

Il Tevere balneabile, il sito per fare snorkeling ad Ostia, la ricandidatura e gli stornelli con la chitarra. Roberto Gualtieri, intervenuto alla puntata odierna di Un giorno da pecora, si è lasciato coinvolgere dal ritmo incalzante che Giorgio Lauro e Geppi Cucciari sanno dare alla trasmissione di RaiRadio1.

L'obiettivo del Tevere balneabile

Non ci sono solo questioni legate alla gestione dei rifiuti, da affidare al progetto di un termovalorizzatore che, secondo il sindaco, non ha suscitato particolari proteste. La puntata è stata utile per affrontare tanti temi, come quello relativo alla qualità delle acque del Tevere. Diventerà mai balneabile? Sembra una provocazione ma il sindaco ha risposto di sperare di sì “penso che è un obiettivo che ci possiamo dare”. Gualtieri ha anche spiegato com’è possibile riuscirvi “Bisognerà lavorare molto sugli affluenti, in particolare dove ci sono degli scarichi, che vanno contenuti – ha spiegato - Già ora il Tevere ha comunque un livello di pulizia molto maggiore, siamo impegnati su questo con molti progetti”.

Lo snorkeling nelle acque di Ostia

Ed Ostia? Visto che si parla di qualità delle acque, non poteva mancare una domanda sul mare di Roma, la cui gestione peraltro è recentemente stata riacquisita dal Campidoglio. ''Il mare di Ostia bisogna ricordarlo, è un mare bellissimo tra i più puliti che chi sono, lo dicono i numeri e i dati” ha ricordato il sindaco che poi ha aggiunto una perla: lì “c'è uno dei siti di snorkeling migliori'”. Il riferimento è probabilmente alla riserva marina protetta di Tor Paterno dov’è presente una barriera corallina sconosciuta a più.

Lo stadio, la metro C ed il doppio mandato

C’è anche spazio per porre una domanda sullo stadio della Roma. A differenza del progetto naufragato di Tor Di Valle, questa volta si farà? “Quello è un investimento privato che i proprietari della società vogliono compiere – ha premesso Gualtieri prima di sottolineare che - sarà fatto a Pietralata e l’obiettivo è inaugurarlo nel 2027”. Quindi oltre la scadenza del suo mandato. A meno che non ci sia spazio per una nuova candidatura, opzione che Gualtieri non declina affatto. “Io mi sono dato il tempo di due mandati, il mio orizzonte è decennale, noi vogliamo realizzare un grande rinnovamento della città – ha dichiarato - ma saranno i cittadini a decidere. Vorrei inaugurare la stazione della metro più bella del mondo, mi hanno detto ci vogliono dieci anni, io ho detto che voglio si faccia in otto”. In ogni caso servirà un secondo mandato per presenziare al taglio del nastro.

Gli stornelli con la chitarra

Dalla balneabilità del Tevere all’ipotesi di una ricandidatura, dalla partecipazione ad Atreju a cui ha confermato che andrà, il sindaco non si è sottratto a nessuna richiesta dei due conduttori. Neppure a quella di tornare ad abbracciare la chitarra per suonare un paio di stornelli. Uno è “Tanto pe’ cantà” dedicato alla premier Giorgia Meloni. Ed a quel punto il “Roberto Gualtieri show” è servito.