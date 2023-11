Gualtieri e il secondo rapporto alla città dopo due anni da sindaco: "Così stiamo trasformando Roma"

Un'ora e sedici minuti di intervento praticamente senza interruzioni. Un discorso di 37 pagine che ha toccato tutto quel che è stato fatto in questi due anni. Il "colpo di teatro" è la pubblicazione della gara del termovalorizzatore. Il tutto in una sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica non completamente gremita. Gualtieri convoca la città e per il secondo anno racconta quanto fatto, nel segno di una parola: trasformazione. Sì, perché "se la parola che campeggiava sul quaderno distribuito l’anno scorso era “Ripartire”, la parola di quest’anno è “Trasformare”. Perché - sottolinea Gualtieri la profonda trasformazione della città che avevamo impostato nel primo anno è entrata nel vivo della sua fase realizzativa ed è sotto gli occhi di tutti". A fare da colonna sonora una canzone eloquente nel titolo e che risuona spesso quando si commenta l'andamento di questa giunta: "Rome wasn't built in a day", cantano i Morcheeba.

In prima fila la giunta. Più dietro i consiglieri comunali del partito democratico. Non mancano i maggiori esponenti del partito e, ovviamente, il fidato amico e consigliere di Gualtieri Claudio Mancini. C'è l'ex governatore Nicola Zingaretti e i principali parlamentari romani. Rispetto allo scorso anno manca il fermento dettato, nel 2022, dalle trattative in corso per la candidature alle regionali. Gli applausi sono di meno e meno decisi per un'amministrazione meno bisognosa di una spinta rispetto al primo anno di mandato. Maggiore è la curiosità per un sindaco che difficilmente si espone alle luci dei riflettori.

"Mi scuso per la lunghezza, ma è stato un anno in cui sono state fatte tante cose", commenta Gualtieri giunto quasi alla fine dell'intervento. C'è, nelle parole del sindaco, l'orgoglio sincero per quanto fatto e per quanto messo in cantiere, il rivendicare scelte difficili. Come quelle sui cantieri che hanno invaso Roma: "Questa scelta ha suscitato polemiche, perché non c’è dubbio che molti di questi cantieri hanno un impatto sul traffico e la circolazione. Ma è una scelta che rivendico. Guardando al futuro della nostra città abbiamo deciso di non rinviare ulteriormente opere indispensabili per Roma. Una cosa è certa: senza cantieri non ci sono disagi, ma non c'è nemmeno futuro".

Gualtieri non nega i problemi, soprattutto legati a mobilità e rifiuti, ma li racconta definendoli "cantieri in corso". "Un fondamentale cantiere che è partito è quello della mobilità, una delle storiche criticità di Roma. Anche in questo caso, abbiamo scelto di non rimandare ulteriormente i problemi ma di affrontarli per realizzare un rilancio del trasporto pubblico attraverso un investimento poderoso da 6,5 miliardi di euro su infrastrutture e nuove politiche della mobilità". Seguono le descrizioni del cantiere per la metro C a piazza Venezia, per il rifacimento dei binari della metro A, le revisioni della metro B. E ancora: l'acquisto dei nuovi treni, dei nuovi tram. Le gare per le nuove tramvie e l'avvio dei nuovi autobus. Eluso il tema della Ztl, non citata nell'intervento del sindaco.

Sui rifiuti spiega che si tratta "dell'altro grande cantiere in corso riguarda il superamento definitivo dell’emergenza rifiuti attraverso interventi strutturali per superare il gap impiantistico e le carenze nel processo di raccolta e di pulizia della città". Segue quindi l'annuncio della gara per il termovalorizzatore e la spiegazione degli ulteriori impianti in programma. Non elude le difficoltà evidenziatesi nel corso dell'anno sulla raccolta: "Dopo i costanti progressi dei primi mesi dell’anno, abbiamo avuto una pesante battuta d’arresto a maggio, quando i controlli disposti da Ama hanno rilevato pesanti irregolarità nelle attività di manutenzione della flotta. Di colpo la disponibilità di mezzi è crollata fino al 35%, e le strade di Roma sono tornate a vedere i cumuli non raccolti. Il nuovo direttore generale Alessandro Filippi insieme al presidente Daniele Pace hanno risposto con grande determinazione e la crisi è stata superata. Ormai da diversi mesi è ripreso con anzi maggiore intensità il trend di costante miglioramento che si era bruscamente interrotto. Siamo ora quasi al 70% di mezzi disponibili, mentre si sono completate le procedure di acquisto del primo blocco dei 231 nuovi mezzi che arriveranno tra dicembre del 23 e novembre del 2024. A novembre uscirà la grande gara della seconda tranche dei nuovi mezzi, dei cassonetti e dei 18.000 cestoni. Intanto, la sostituzione dei cassonetti sta proseguendo, con l’obiettivo di sostituire tutti i cassonetti della città entro dicembre del 2024".

Il racconto dei due anni è profondo, dettagliato, analitico. Si sostanzia, come lo scorso anno, in una timeline che, mese dopo mese, racconta quanto fatto. Nel documento, pubblicato durante l'intervento sul sito del documento, la timeline si allarga poi fino a sostanziarsi in 184 pagine di progetti, numeri, intenzioni ma anche cose fatte e partite. "Vi ho raccontato progetti, numeri, cantieri. Ma noi pensiamo che il futuro di Roma debba svilupparsi anche e soprattutto sulle sue solide e antiche radici valoriali. Vogliamo che Roma sia sempre più una città unita e solidale, dove si affermino valori comunitari e diritti di tutte e tutti. Roma si trasforma. Ma questa città dal cuore grande, viva, gioiosa e solidale vogliamo che non cambi mai".

Il discorso completo di Roberto Gualtieri nel secondo rapporto alla città di Roma