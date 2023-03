Gualtieri, il Pd targato Schlein e l'incubo di fare la fine di Marino Il cambio ai vertici del partito spaventa Gualtieri. I segnali dell'ansia e la storia che potrebbe ripetersi in Campidoglio

Foto dal profilo facebook dell'onorevole Michela Di Biase

L'elezione di Elly Schlein alla segreteria del partito democratico spaventa Roberto Gualtieri. Fuori dalle dichiarazioni di circostanza, la preoccupazione del principale inquilino di Palazzo Senatorio appare evidente e non solo per il fatto di aver appoggiato il rivale, Stefano Bonaccini

Due segnali. Da un lato l'enfasi sulla chiusura della fase di manifestazione di interesse sul termovalorizzatore. Come a dire: si va avanti, ormai è impossibile fermarci. Dall'altro oggi l'anteprima di Repubblica (che proprio ieri aveva lanciato l'allarme Schlein per Gualtieri, ndr) sull'acquisto di Spin Time nell'ambito del piano casa. Come a dire: "Guarda Elly. siamo già un'amministrazione che guarda a sinistra".

L'incubo, neanche troppo nascosto, è quello dello stop al termovalorizzatore che - programma di Schlein alla mano - potrebbe essere una richiesta del tutto coerente. Ieri, prima un'intervista in radio (a procedura neanche chiusa ufficialmente) e poi un comunicato, hanno mostrato una spinta sull'acceleratore in tal senso. Espedienti comunicativi già battuti da Gualtieri. Durante le trattative per l'accordo M5S - Pd alle regionali, con il nodo dell'impianto di Santa Palomba sempre più evidenti, il sindaco chiarì subito che non si tornava indietro, dando un'accelerata alla pubblicazione della manifestazione d'interesse. Oggi, con la Schlein che potrebbe bussare alla porta, la storia si ripete.

Non solo distanza però, ma anche una vicinanza con la nuova segreteria a rivendicare "successi" di sinistra. E' il caso dello Spin Time, storica occupazione romana - molto avversata dalla destra, anche nell'ambito del decreto Rave - diventata icona per la sinistra dem e quella fuori dei dem. In principio fu una mozione di Yuri Trombetti, vicino alla corrente di Massimiliano Valeriani, ex zingarettiano, sostenitore della Schlein. Ora quell'idea è finita nel piano casa, 32 pagine, diversi provvedimenti, con l'acquisto di Spin Time a fare oggi - casualmente - più notizia di altri. La reazione di Fratelli d'Italia alla lettura dell'anteprima di Repubblica, dà ragione a Gualtieri e alla sua scelta comunicativa, tutta mirata ad ottenere la benedizione della Schlein.

Due indizi che non fanno necessariamente una prova, dirà qualcuno. L'incubo Marino però pare tornato ad aleggiare a Palazzo Senatorio. Un anno fa scrivevamo il pezzo "Gualtieri e l'ansia di non fare la fine di Marino", nel quale raccontavamo come i primi mesi del sindaco fossero stati finalizzati a dimostrare di essere diverso dal chirurgo ligure, cacciato con 26 firme dal notaio con la regia di Renzi e Orfini. Un obiettivo centrato, un anno fa. Un'ansia che torna, adesso, sotto forma di un incubo chiamato Elly Schlein.

A "fiutare l'odore sangue" c'è anche l'ex prima cittadina Virginia Raggi tornata, dopo mesi di rassegnato silenzio, protagonista di interviste in cui accoglie positivamente l'elezione di Schlein, invocando un cambiamento nei fatti. Una sponda per tornare protagonista internamente al M5s (provando a stanare la neo segretaria) e per mettere indirettamente in difficoltà Roberto Gualtieri.

Un destino beffardo quello che torna a bussare in Campidoglio, coi protagonisti a giocare praticamente a maglie invertite rispetto agli anni di Marino. La neo segretaria dem sostenuta a Roma da gran parte di quelli che erano (e sono) sostenitori di Ignazio Marino e con il sindaco, allora come oggi, sostenitore all'interno del partito della mozione perdente al congresso. In mezzo consiglieri dem ed esponenti democratici fuori dall'Aula Giulio Cesare, parte dei quali furono i cosiddetti "accoltellatori" di Ignazio Marino. In consiglio ritroviamo - tra gli altri - Erica Battaglia, Giulia Tempesta, Valeria Baglio, Antonio Stampete, Svetlana Celli. Fuori dal consiglio, ma centrale per l'elezione di Schlein, è Michela Di Biase, la prima a firmare dal notaio per cacciare Marino ed oggi ancora sul carro vincente con la possibilità (dall'esterno) di giocare un ruolo simile a quello del 2015. Insomma vecchi nomi a sostenere il cambiamento. Cambieranno le abitudini verso Roma e l'atteggiamento nei confronti di chi è stato democraticamente eletto?