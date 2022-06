Roma Pride, il sindaco torna in prima linea. E il vice di Raggi attacca l'ex sindaca

Il Roma Pride ieri ha riempito le strade del centro della città eterna. Si è tornati a far rumore, come da slogan della manifestazione, per una sfilata molto politica. Grande novità, rispetto agli ultimi anni, il ritorno in prima fila del sindaco di Roma e di tutte le più alte cariche politiche romane. Presenti infatti, oltre a Gualtieri, anche l'assessora all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, quella alle Attività Produttive, Monica Lucarelli, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Tra gli altri volti noti Vladimir Luxuria e Niki Vendola.

"Essere qui è doveroso. Roma deve essere in prima fila per i diritti e contro ogni discriminazione. Noi ci siamo", ha commentato il primo cittadino. "Roma torna in prima linea per i diritti contro ogni discriminazione, al Pride, che è momento di festa e di lotta, ma anche nei nostri uffici e nelle nostre politiche". E Zingaretti: "C'è voglia di tornare a stare insieme su valori e sentimenti positivi. Quindi viva il Pride".

Ritorna quindi la fascia tricolore portata da un sindaco, dopo i cinque anni di assenza di Virginia Raggi che ha sempre delegato il suo vice, Luca Bergamo, a presenziare alla sfilata. E ieri, proprio Bergamo, nel commentare l'evento su facebook ha scritto: "Per diversi anni sono andato al Pride indossando la fascia che spetta al Sindaco dI Roma (da Vice), orgoglioso di vestirla - ricordo una volta anche criticato da qualcuno per il mio abbigliamento informale - ma sempre imbarazzato per l'assenza del suo vero titolare. Assenza di cui non ho mai ottenuto una comprensibile motivazione. Con piacere ho visto sindaco e fascia tra la gente oggi, dove è giusto che fosse ciò che simboleggiano".