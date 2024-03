Case popolari, Gualtieri e Rocca trattano sui debiti Imu e sulla riforma Ater

Doveva essere entro dicembre 2023, poi nei primi mesi del 2024. Adesso per la riforma delle Ater di Roma e del Lazio la data di scadenza fissata da Francesco Rocca si è spostata più in là: entro l'estate di quest'anno. Il governatore lo ha annunciato durante la conferenza stampa sul primo anno di legislatura, incalzato dai giornalisti presenti: "Fine di maggio o giugno e la legge arriverà in consiglio". Potrebbe essere un entusiasmo frutto di una vicina sintonia con Gualtieri sul tema casa.

Riforma case popolari

L'iter è lungo, gli annunci ufficiali e ufficiosi sono stati diversi. Sta di fatto che Francesco Rocca la riforma delle Ater vuole portarla a casa presto, perché era nel programma elettorale che gli ha fatto vincere a mani basse contro Alessio D'Amato e perché quello delle case popolari è uno dei suoi cavalli di battaglia. Annunciata a giugno 2023, ribadita in autunno, data per fatta entro la fine dell'anno scorso, è stata rimandata al nuovo anno. Da novembre a gennaio, più o meno, non se n'è più parlato. A febbraio sono stati convocati i sindacati inquilini alla Pisana, con il capo di gabinetto Giuseppe Pisano che aveva promesso di fornire una bozza aggiornata del testo in tempi brevissimi. Non è stato così.

L'annuncio di Rocca

In base alla informazioni raccolte da RomaToday, l'intenzione di Rocca era quella di parlarne nel dettaglio proprio oggi, 20 marzo, durante la conferenza stampa di ricognizione sul primo anno di mandato. L'ex numero uno della Croce Rossa Italiana aveva messo una certa pressione al suo assessore, Pasquale Ciacciarelli (già alle prese con scossoni interni alla Lega, il suo partito), senza però tenere conto di un fatto: è Fratelli d'Italia, con i suoi 22 consiglieri, a dettare i tempi. E a quanto pare, anche l'annuncio di oggi non è stato concordato con il primo partito di maggioranza: "Stiamo facendo un lavoro di squadra in cui si incrociano diverse competenze - ha detto Rocca -, siamo in fase avanzata di confronto". Una fase che a sua detta finirà tra due o tre mesi al massimo: "Entro l'estate il testo arriverà in consiglio".

La trattativa sull'Imu

Un'accelerazione che, però, non trova riscontri andando a sondare il terreno all'interno del consiglio regionale. Paradossalmente, Rocca potrebbe aver compiuto più passi avanti nella trattativa con Roma Capitale per vedersi ridurre sensibilmente il debito Imu sulle case popolari, che solo per le annualità dal 2016 al 2018 ammonta a 172 milioni di euro: "L'Ater vive di paradossi - ha detto in conferenza stampa Rocca - perché paghiamo centinaia di milioni di euro come i proprietari delle seconde case, ma paghiamo imposte e Tari su case occupate. Con Comune e inquilini vanno ridefinite queste spese". A quanto sembra, un accordo sull'Imu potrebbe portare a un testo di legge più soft, meno "aggressivo" nei confronti delle competenze e della libertà d'azione del Campidoglio in tema di gestione dei bandi Erp e del patrimonio immobiliare.

Gli incontri "segreti" tra Comune e Regione

A questo sarebbero serviti alcuni incontri non ufficiali che si sono tenuti la scorsa settimana tra Alberto Stancanelli e Giuseppe Pisano, i due capi di gabinetto di Comune e Regione e i due assessori competenti, Zevi e Ciacciarelli, alla presenza dell'immancabile esperta di Ater Michela Pace, membro dell'ufficio di presidenza della Regione Lazio nonostante una certificata militanza a sinistra. Una trattativa cordiale, definita anche "civile". In sostanza potrebbe succedere questo: Roma abbassa le pretese sulle imposte che Ater (quindi la Regione) deve versare sugli alloggi di sua proprietà e dalla Pisana partoriscono una riforma che vada bene anche al Campidoglio.

Il freno interno alla maggioranza

Ma, come già abbiamo scritto nel recente passato e come ci viene ribadito anche adesso, sembra che Rocca stia facendo i conti senza l'oste, che in questo caso è Fratelli d'Italia. Per il partito di Giorgia Meloni la discussione sulla legge deve passare per una verifica interna al partito, che altrimenti potrebbe creare più di un intoppo al suo presidente. Innanzitutto in commissione urbanistica e politiche abitative, dove il testo dovrebbe passare come sta facendo quello sul cambio di destinazione d'uso degli scantinati. Ad oggi non circolano nuove bozze della legge, siamo fermi a novembre 2023. E i sindacati, che si aspettano un confronto costante, sono rimasti alla stretta di mano di metà febbraio. Da qui a giugno, mese in cui si voterà anche per le Europee, è difficile immaginare che si arrivi a dama.