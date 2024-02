Olimpica, Gualtieri risponde a Salvini: "Chiesto di valutare l'installazione delle barriere"

Non tarda ad arrivare la risposta di Roberto Gualtieri a Matteo Salvini, dopo che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva chiesto al sindaco la necessità di garantire manutenzione e sicurezza su via del Foro Italico.

La barriera dimentica

Fulcro del confronto fra i due politici è via del Foro Italico, in particolare il tratto compreso tra la Galleria Fleming e lo svincolo della Salaria. Qui nel 2022 Giacomo Sabelli, studente 22enne, rimase vittima in un incidente che vide coinvolte 3 auto. Su questa parte dell’Olimpica la sorella della vittima sta lottando per l’installazione di una barriera spartitraffico. Una segnalazione accolta da Salvini che ha chiesto a Gualtieri “di porre rimedio a una situazione potenzialmente lesiva dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini".

La risposta di Gualtieri

Il primo cittadino ha risposto in maniera tecnica al vice premier sottolineando che ha provveduto “a dare impulso allo studio di individuazione dei tratti e delle intersezioni stradali a massimo rischio di incidentalità (cosiddetti black points), poi approvato con delibera n. 126 del 21 aprile 2022. Il predetto studio, realizzato da Roma Servizi per la Mobilità sulla base di criteri oggettivi non ha previsto l’inserimento della porzione di via del Foro Italico. In proposito mi preme evidenziare che in tale tratto, caratterizzato dall’assenza di barriera di protezione centrale fin dalla sua costruzione, il livello di incidentalità è significativamente inferiore ai dati citati, riferiti ad una porzione ben più ampia dell’arteria stradale”. Gualtieri nella lettera indirizzata a Salvini aggiunge che nel tratto di strada il limite di velocità è stato già abbassato a 50 km/h e che sono stati già predisposti studi e interventi per diminuire il pericolo di incidenti. “A settembre 2023 abbiamo chiesto all’ANAS di realizzare uno studio di fattibilità volto proprio a valutare la possibilità di installare le barriere di sicurezza, nonostante le attuali regole giuridiche e tecniche non prevedano l’obbligo di tali dispositivi in quel tratto di strada” ha concluso il sindaco di Roma.