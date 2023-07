Gualtieri promette: "Per l'inizio della scuola la raccolta rifiuti sarà rimessa in moto"

"Forse ho sbagliato a dire che avremmo fatto la pulizia straordinaria della città perché non intendevo che avremmo risolto tutti i problemi. Ma stiamo andando verso una città più pulita anche se serve un lavoro di consiliatura". Così il sindaco Roberto Gualtieri intervistato alla Festa dell'Unità dalla vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini. Tra i tanti temi toccati durante il confronto anche quello, immancabile, dei rifiuti.

Nell'arrivo del nuovo direttore generale Alessandro Filippi, subentrato la scorsa settimana all'ex Andrea Bossola, il sindaco ripone la speranza di risolvere al più presto l'emergenza che ormai da quasi due mesi sta mettendo a dura prova la raccolta stradale e il porta a porta. Oltre che la pazienza dei cittadini romani. Nell'assenza di mezzi e di personale sufficiente le principali ragioni che hanno determinato la crisi.

"Filippi è una persona seria, quando gli abbiamo chiesto una data (per la soluzione dell'emergenza, ndr) lui ha risposto: 'Volete che vi prenda in giro?'. Lui ha molto polso, ha chiamato subito i dirigenti, ha rimesso in modo il pachiderma Ama. Il nostro auspicio è che per la riapertura delle scuole noi abbiamo rimesso in moto il meccanismo della raccolta".

Secondo Gualtieri "Roma non è pulita come merita ma più pulita di come l'abbiamo trovata. È più sporca di quattro mesi fa perché è precipitato un grumo di criticità dell'Ama di problemi irrisolti. Nel 2026 avremo tutti gli impianti che dobbiamo costruire. Stiamo rispettando tutte le tabelle di marcia". Quando sarà pulita la città? "Due anni? No, sono troppi".

Termovalorizzatore, il via libera del Tar

Sul fronte rifiuti è di questi giorni la notizia della bocciatura dei ricorsi contro il termovalorizzatore a Santa Palomba, l'impianto chiave intorno a cui ruota l'intero piano rifiuti del sindaco dem. "Una città senza impianti è una città che non può avere un sistema ordinario funzionante di raccolta ed è una città che tra l'altro inquina ed emette Co2. Quindi questo passaggio del Tar è molto positivo" ha subito commentato Gualtieri applaudendo alla decisione dei giudici. "Eravamo molto fiduciosi e chiaramente questo adesso ci consente di andare avanti rispettando la tabella di marcia, la gara e poi l'apertura dei cantieri". La gara, da cronoprogramma, è prevista per fine agosto.