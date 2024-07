Gualieri chiederà al Governo risorse finanziarie per 3mila nuove assunzioni

Molto presto ci sarà un faccia a faccia tra Roberto Gualtieri e il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Sul tavolo, in bella vista, le richieste del Sindaco al Governo per incrementare la malmessa squadra di dipendenti capitolini, sempre in sofferenza in quasi tutti i settori.

Gualtieri chiede al Governo risorse per 3mila assunzioni

La richiesta del primo cittadino, preannunciata durante l'evento "Destinazione Roma" organizzato mercoledì 3 luglio dalla Cisl, è ben circostanziata: "Abbiamo bisogno di risorse economiche per almeno 3mila nuove assunzioni - fa sapere Gualtieri - e arginare la fuga dei dipendenti ottenendo l'incremento del tetto di spesa per il salario accessorio". Non solo. Roma ad oggi subisce un trattamento ben diverso da quello riservato ad altre città metropolitane, nello specifico Milano e Napoli.

Il tetto di spesa che penalizza Roma

Nonostante la Città Eterna sia Capitale e abbia quasi 3 milioni di residenti, in base ad un decreto ministeriale del 2020 le è permesso di spendere fino ad un massimo annuo del 25,3% di specifiche voci di bilancio per le nuove assunzioni. A Milano e Napoli questa soglia arriva al 28,8%. Nonostante Milano abbia meno di 1,5 milioni di abitanti, mentre Napoli superi di poco il milione. Per questo Gualtieri si rivolgerà direttamente al ministro Giorgetti e al Governo "per chiedere formalmente di elevare la soglia minima per il personale". E per arginare la fuga di dipendenti verso altre pubbliche amministrazioni, prevalentemente ministeri, l'obiettivo del Sindaco è "l'incremento del tetto di spesa per il salario accessorio del personale di Roma Capitale".

In ballo 80 milioni di euro l'anno

Se Roma potesse spendere quanto Milano e Napoli, spiegano dall'assessorato al personale, avrebbe la possibilità di mettere a bilancio ulteriori 80 milioni di euro l'anno, tutti dedicati alle risorse umane. Risorse che, però, non ci sono. Ed è per questo che Palazzo Senatorio si aspetta un incremento del supporto finanziario da parte del Governo. L' "upgrade" economico permetterebbe non solo di aumentare il numero di nuovi assunti, ma anche di alzare i tabellari per i dipendenti, soprattutto quando si parla di salario accessorio.

4mila nuovi assunti in tre anni

Già a marzo l'assessore Catarci spiegava che “la Giunta Gualtieri ha fatto la propria parte, utilizzando tutte le risorse che aveva a disposizione realizzando 4mila assunzioni in tre anni di cui 1.200 nel 2022, 1.580 nel 2023 e 1.176 per il 2024. Per il Giubileo del 2025 Roma Capitale ha bisogno di un piano straordinario di 3mila nuovi ingressi nel settore amministrativo, della Polizia Locale e in quello educativo scolastico per migliorare la quotidianità dei romani e delle romane”. Ad oggi, dato il raggiungimento del limite del 25,3% di bilancio imposto dal Governo, il Campidoglio non può prevedere nuovi concorsi pubblici.