Gualteri replica a Raggi: "In passato non era stato fatto niente"

Le accuse di Virginia Raggi non potevano non causare una reazione. Roberto Gualtieri ha voluto replicare a distanza all’ex sindaca di Roma. Ai microfoni di Rtl 102,5 il primo cittadino è passato al contro attacco dopo che la grillina, a RomaToday, aveva criticato pesantemente l’operato di Gualtieri.

Gualtieri assente

Secondo Virginia Raggi il sindaco Gualtieri è molto “assente, soprattutto in periferia”. La città, in questi due anni, “non è cambiata” nonostante “i conti in regola”. Smentiti anche i racconti di una Roma ferma con la Raggi: “Noi abbiamo fatto di nuovo muovere la città – ha detto l’ex sindaca – altrimenti oggi Gualtieri non potrebbe inaugurare opere avviate dalla nostra amministrazione” la replica della Raggi che, nell’intervista, ha toccato anche altri argomenti, come quello dei rifiuti e del termovalorizzatore.

Città ferma per anni

Quante volte i romani hanno sentito dire, in questi due anni di Gualtieri, la frase “se l’avesse fatto la Raggi sarebbe successo di tutto”? Una provocazione simile è stata fatta anche all’attuale sindaco: “Non voglio fare polemiche – ha detto ad Rtl - ma è evidente a tutti che Roma è stata ferma per molti anni, non sono stati fatti interventi o investimenti”. Gualtieri ha rivendicato, ad esempio, la sostituzione dei binari della metro A, con tutte le conseguenze che ha comportato questo intervento per l’utenza: “le persone se la prendono con me, ma questo perché non sono stati fatti prima” ha detto Gualtieri. E sul trattamento da parte della stampa, Gualtieri non crede che lui abbia un occhio di riguardo da parte dei giornalisti rispetto alla Raggi: “i giornali danno voce a tantissime critiche, a volte giuste, a volte un po' ingenerose”.

Cantieri ovunque

È indubbio che, ad oggi, Roma sia un enorme cantiere a cielo aperto. Sono stati rinnovati circa 300 chilometri di arterie stradali ma i lavori più importanti si stanno facendo sul fronte della mobilità. Basti pensare ai cantieri per la pedonalizzazione di Porta Pia che hanno già fatto lamentare diversi commercianti o la realizzazione del nuovo scalo della metro C a piazza Venezia. molti disagi, specialmente ai tassisti, li stanno creando i lavori tra piazza dei Cinquecento e piazza della Repubblica alla stazione Termini. Ci sono poi tutti gli interventi lungo il Tevere, le nuove tranvie, il rinnovamento delle pensiline Atac e tutti quegli altri interventi previsti per il Giubileo 2025 .

“Io rivendico la scelta dei cantieri – ha detto Gualtieri - poi se mi criticano è giusto, c'è libertà di stampa, ma io di questa scelta vado fiero. C'è un atteggiamento giustamente vivace e attento". Secondo il primo cittadino Roma ha bisogno di opere, “di infrastrutture, di rifare le strade, le metropolitane, le tramvie e di riqualificare il suo spazio pubblico. Ha bisogno di una grande stagione di interventi che sicuramente hanno un impatto ma quello maggiore ci sarà quando cambieranno in meglio la vita delle persone”. L’intervista con Rtl si chiude con un’altra stoccata, neanche troppo velata, a Virginia Raggi: “Non si tratta di chiedere di essere pazienti ma di comprendere tutti insieme che dobbiamo recuperare il tempo perduto e migliorare concretamente la nostra città".