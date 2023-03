Il Comune registrerà i figli di due mamme nati all'estero: parola di Gualtieri

“Come Roma Capitale faremo, intanto, la nostra parte procedendo alla trascrizione integrale dei certificati di nascita costituiti all’estero con due mamme, fattispecie per la quale riteniamo l’indirizzo della giurisprudenza molto chiaro”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri annunciando l’intenzione del Campidoglio di sfidare – dunque – il governo Meloni sulle unioni civili. L’annuncio del sindaco a poche ore dalla manifestazione promossa dalle associazioni che tutelano i diritti della famiglie arcobaleno, prevista nel pomeriggio di domenica in piazza Santi Apostoli.

“Dovere di tutelare serenità dei bambini”

Gualtieri ha spiegato: “Bambini in carne e ossa che vivono nelle nostre città, frequentano le nostre scuole e che, come Sindaci, abbiamo il dovere di tutelare garantendogli serenità e piena cittadinanza. È per questo che in queste settimane ho portato avanti il dialogo con molti sindaci del nostro Paese”. Ha aggiunto il sindaco: “Ci sentiremo ancora all’inizio della prossima settimana per fare insieme un punto finale sulle possibili iniziative da intraprendere collettivamente, nell’esclusivo interesse dei minori a partire dal tema degli ostacoli alla trascrizione e alla registrazione dei figli di coppie di donne, non riconducibili a una Gestazione per altri, chiaramente esclusa dalla legge e che nessuno sta chiedendo di legalizzare”.

La manifestazione delle famiglie arcobaleno

Famiglie Arcobaleno, Circolo di cultura Omosessuale Mario Mieli, Arcigay Roma, Rete Lenford - Avvocatura per i diritti lgbti e Agedo Roma hanno promosso una manifestazione per chiedere la tutela dei loro diritti. L’appuntamento è fissato alle ore 16.00 di domenica pomeriggio, in piazza Santi Apostoli.

“La decisione governativa di accanimento contro le famiglie arcobaleno è crudele nei confronti dei bambini stessi, un atto vile su cui daremo battaglia non arretrando di un millimetro” hanno detto gli organizzatori. Gli attivisti scenderanno in piazza con una penna: “Chiediamo a tutta la comunità arcobaleno, alle associazioni Lgbt+, e alla società civile di scendere in piazza con noi. In difesa delle famiglie arcobaleno, per una legge che riconosca fin dalla nascita i diritti delle bambine e dei bambini nati nelle coppie omogenitoriali”.