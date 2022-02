Un sabato per strigliare la maggioranza: Gualtieri porta assessori e consiglieri in campagna

Manca ancora la location. Un agriturismo appena fuori città, che permetta di evitare assembramenti, potrebbe essere la soluzione migliore. Con certezza si conoscono data e ora. Assessori, consiglieri comunali di maggioranza e presidenti di municipio di centrosinistra sono tutti precettati per sabato 19 febbraio. Gli eletti sono stati avvisati da un messaggino whatsapp arrivato dal numero della segreteria del sindaco con fissato giorno e orario.

Una gita fuori porta che impegnerà gli invitati dalle 10 alle 18, "una giornata di lavoro a porte chiuse - si legge - per ragionare assieme al fine di programmare i prossimi 6 mesi di governo della città". Non ci sono altre indicazioni al momento. "Non ci hanno detto niente sul dove, sappiamo solo che dobbiamo tenerci liberi" commenta qualcuno. Un raduno pensato per confrontarsi, facendo il punto sulle prime azioni amministrative a quattro mesi dall'avvio della nuova consiliatura e illustrando proposte concrete per il prossimo semestre. Lo fece anche Virginia Raggi. Una due giorni sul lago di Bracciano quattro mesi dopo l'insediamento. Anche in quel caso si programmò il da farsi, e si tentò in parallelo di sedare i primi screzi interni.

Anche per il sindaco la scampagnata in programma sarà occasione di chiarire alcune uscite dei suoi poco gradite. Sul tema rifiuti, e in particolare sulla realizzazione dei due impianti di biodigestione, prima l'intervista di Nando Bonessio, consigliere di Europa Verde, al nostro giornale, poi l'opposizione del presidente del XV municipio Daniele Torquati e del consigliere Antonio Stampete.

Entrambi hanno espresso posizioni nettamente contrarie e lo hanno fatto pubblicamente, il primo con un atto votato in Consiglio, il secondo con dichiarazioni rilasciate durante la commissione speciale Pnrr. Gualtieri ha ribadito che gli impianti si faranno. Sono presenti anche nel programma elettorale. Della serie, si sapeva. La giornata in campagna servirà a ribadirlo e a distendere gli animi, si spera, con annessa tirata d'orecchie.