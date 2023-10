L’ira di Gualtieri per la proroga del governo ai tavolini: “Si rischia invasione”

"Non ci piace, non siamo contenti. Non si può continuare a prorogare una situazione di emergenza". È perentorio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sulla proroga del regime semplificato per i tavolini all'aperto fino a dicembre 2024 disposta da un emendamento approvato dalla commissione Industria del Senato al ddl Concorrenza.

Il piano su commercio e tavolini

"Noi stiamo lavorando a una delibera che non porti tutto al pre-Covid e che consenta un ampliamento ma con decoro, qualità e cura dove è possibile e nel contempo corregga fenomeni di eccesso dell'utilizzo dello spazio pubblico. Se ci si limita a prorogare tout court una situazione di emergenza - ha sottolineato il primo cittadino - si rende più difficile un lavoro necessario per avere da una parte una città viva, con spazi all'aperto e magari meno parcheggi e più luoghi di incontro di qualità, in cui i luoghi del centro, di bellezze artistiche non siano invasi in modo eccessivo".

L’abusivismo commerciale

Per quanto riguarda invece il fenomeno dell'abusivismo anche rispetto alle regole del Covid "abbiamo creato una task force specifica che, al netto delle regole vigenti che non sono quelle che noi vorremmo, interviene per verificare e anche sanzionare pesantemente chi è andato oltre. I risultati - ha concluso Gualtieri - sono stati importanti”.

800 nuovi vigili per Roma

Ora il Campidoglio spera nell’aiuto dei nuovi vigili provenienti dal concorso giunto ormai alle battute finali: saranno sicuramente 800, forse mille ed entreranno in servizio nei primi mesi del 2024. “Noi speriamo, con il nuovo concorso per aumentare l'organico della polizia locale, di avere più risorse per tutti i compiti che sono richiesti, compreso il contrasto all'abusivismo di chi occupa spazi che non dovrebbe occupare".