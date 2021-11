Papa Francesco riceve il sindaco Gualtieri. Anche il Giubileo tra i temi dell'incontro

A un mese dall'insediamento in Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri è stato ricevuto da Papa Francesco. È stato il primo incontro nella Santa Sede in veste ufficiale di primo cittadino. Un consueto appuntamento quello dell'udienza del Pontefice con il sindaco di Roma. Che lo ha nominato anche durante il suo primo discorso in aula Giulio Cesare lo scorso 4 novembre.

"Colgo l'occasione per esprimere un pensiero affettuoso e deferente al Santo Padre, il cui magistero sulla cura della casa comune, la fraternità e l’amicizia sociale, è particolarmente prezioso per affrontare i grandi problemi del nostro tempo, e contribuisce a rafforzare il legame privilegiato della Capitale con la chiesa universale" dichiarava dallo scranno più alto del Consiglio comunale. Anche l'ex sindaca Virginia Raggi era stata più volte in udienza dal Papa, mantenendo con San Pietro ottimi rapporti.

Stavolta però il confronto si arricchisce di un tema fondamentale per entrambi le parti: l'organizzazione del Giubileo del 2025. Questione che sarebbe stata affrontata già nell'incontro odierno. Due giorni fa, sempre al capitolo degli incontri istituzionali, il vertice con il presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi. Anche qui il Giubileo è emerso tra i temi cardine specie per quanto riguarda, dalla parte del Governo centrale, gli aspetti finanziari, ovvero le risorse necessarie per adeguare la rete del trasporto pubblico. D'altronde quattro anni di tempo non sono molti e Gualtieri si muove per tempo con tutti gli interlocutori coinvolti.

"Molto felice ed emozionato di esser stato ricevuto in udienza questa mattina da Papa Francesco, una personalità straodinaria in grado di mettere a proprio agio chiunque e allo stesso tempo di offrire sempre profonde riflessioni" ha dichiarato il sindaco dem. "Il suo magistero nel segno della speranza, della pace, della fratellanza è un punto di riferimento fondamentale per tutti gli uomini di fronte alle grandi sfide del nostro tempo. Abbiamo parlato anche di Roma e della sua unicità: saranno anni di grande collaborazione con la Santa Sede, per il Giubileo del 2025 e nel comune impegno a sostegno degli ultimi e dei più deboli. Perché, come lo stesso Papa Francesco ha scritto, 'Roma vivrà la sua vocazione universale, solo se diverrà sempre più una città fraterna'".