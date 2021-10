No, Roberto Gualtieri non affiderà la pulizia di strade e giardini di Roma a chi percepisce il Reddito di cittadinanza

Gualtieri non intende fondare il suo progetto di pulizia della città entro Natale sui percettori del reddito di cittadinanza. La notizia secondo la quale il neo sindaco avrebbe strizzato l’occhio all’ipotesi d'impiegare delle persone senza occupazione per ripulire la Capitale, non è infatti corretta. Fonti del Campidoglio spiegano che si tratta di una possibilità nata sotto le precedenti amministrazioni municipali. Sul tavolo dei nuovi presidenti di municipio, come su quello del Campidoglio, non è ancora arrivata: non viene escluso l'utilizzo, ma sicuramente si ritiene marginale per il fine della pulizia della città, anche perché si parla, per ognuno dei percettori, di appena otto ore di impegno settimanale.

Il Municipio VII ed il reddito di cittadinanza

Nell’amministrazione cittadina c’è chi ha attivato delle procedure per impiegare i precettori del reddito di cittadinanza per prendersi cura degli spazi pubblici. Nel Municipio VII, l’ex presidente Monica Lozzi, aveva infatti previsto di coinvolgerli. “A fine consiliatura – ha raccontato a Romatoday l’ex minisindaca –abbiamo fatto una manifestazione d’interessi per ricercare le associazioni che, nel campo del decoro e della manutenzione del verde, volevano impiegare le persone con il reddito di cittadinanza. Quest'ultime infatti, per legge, devono dedicare delle ore ad attività socialmente utili pertanto, come Municipio, avevamo pensato di impiegarli in questi ambiti: verde e decoro”.

L'Albo del Terzo settore

Per realizzare il “progetto utile alla comunità” il Municipio VII, un territorio che oggi vanta più di 330 mila abitanti, si era rivolto alle associazioni ed alle onlus che desideravano far ricorso ai percettori del reddito di cittadinanza. Una volta ottenute le candidature, ed il tempo per inoltrarle è scaduto lo scorso 11 ottobre, una commissione appositamente nominata avrebbe provveduto a formare l’Albo degli Enti del Terzo settore.

I percettori del reddito, messi a disposizione delle realtà registrate all’albo municipale, si sarebbero dovute dedicare al “supporto pulizia e manutenzione del verde, dell’arredo urbano e delle aree pubbliche del territorio municipale, al fine di favorire una migliore fruizione degli spazi pubblici e promuovere senso civico e di appartenenza al proprio quartiere”.

La formazione dei percettori del reddito di cittadinanza

Anche nel Municipio XIII si è tentata la strada del ricorso ai PUC. In quel caso per attività programmata in ambito sociale, nel campo dell’ambiente, del verde e del decoro urbano. Con questo obiettivo, a fine luglio, è così partita la formazione di 125 percettori di reddito di cittadinanza. Persone che, nelle intenzioni dell'amministrazione municipale, sarebbero state impegnare, per un anno, a servizio del territorio.

Le pulizie straordinarie promesse

Le procedure avviate dai due municipi non rappresentano però una sorta di sperimentazione della quale potrà poi avvantaggiarsi il Campidoglio. L’aver previsto la “riorganizzazione immediata dell’attuale servizio di spazzamento e raccolta stradale” come aveva fatto Gualtieri nel suo programma elettorale “con iniziativa di pulizia straordinaria di tutto il territorio”, non implica, quindi, il ricorso ai percettori del reddito di cittadinanza.