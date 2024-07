Un ex consigliere dem per l'ex provincia: nuova nomina nello staff di Gualtieri. Guadagnerà 80mila euro

Nuova assunzione a palazzo Valentini. Negli uffici del sindaco della Città Metropolitana entra Emiliano Minnucci, ex deputato ed ex consigliere regionale del Partito democratico. Gualtieri, con apposita ordinanza del 19 luglio, lo ha scelto come collaboratore del suo ufficio di supporto. Stipendio annuo lordo: 80mila euro. Minnucci rientra in quegli incarichi di tipo fiduciario che passano semplicemente per una nomina del primo cittadino, i cosiddetti "articoli 90". Nel 2024 quella di Minnucci è la quinta assunzione. Prima di lui sono entrati Andrea Lezzi e Marthin Carella, Alessandro Di Nicola, assessore di Monterotondo, e l'ex vicepresidente e consigliere del municipio V di Roma, Stefano Veglianti. Una squadra che aumenta di anno in anno, e che nel 2023 conosce un vero e proprio boom di ingressi con 14 nuove nomine.

Chi è Emiliano Minnucci

Già consigliere comunale dal 1999, Minnucci è eletto sindaco di Anguillara Sabazia nel 2004. Nel 2008 viene eletto in consiglio provinciale, dove dal 2011 ricopre la carica di capogruppo del Partito Democratico. Nel dicembre del 2012 si candida alle primarie dei parlamentari del Partito Democratico nella provincia di Roma, risultando poi secondo dei non eletti nella circoscrizione Lazio 1 alla Camera nelle successive elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. A seguito delle dimissioni presentate da Enrico Gasbarra, intanto eletto al parlamento europeo, il 25 giugno 2014 Ninnucci viene proclamato deputato. Non si ricandida alle elezioni politiche del 2018, ma alle contemporanee elezioni regionali nel Lazio del 2018 viene eletto consigliere nelle liste del Partito Democratico nella circoscrizione provinciale di Roma; rimane in carica fino al 2023.