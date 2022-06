Gualtieri dice no all'intitolazione di un'area verde ad Almirante

La decisione del VI municipio di intitolare un'area verde a Giorgio Almirante non è certo passata inosservata. La mozione a firma Lega, approvata dal parlamentino a guida centrodestra, ha scatenato la polemica e anche il sindaco Roberto Gualtieri è intervenuto ponendo il veto.

Tutto è iniziato con il voto in via Cambellotti: uniforme quello delle forze di maggioranza, mentre il M5S si è espresso contrariamente e il Pd ha abbandonato l'aula. "Il municipio non ha nessun potere decisionale sulla toponomastica - aveva dichiarato a RomaToday il capogruppo dei dem, Fabrizio Compagnone -, i colleghi di opposizione farebbero bene a studiare prima di presentare questi atti".

Nella serata di venerdì 3 giugno si è espresso con parole dure anche l'assessore alla casa e al patrimonio Tobia Zevi: "Intitolare un parco ad Almirante sarebbe uno scempio totale - le sue parole -. Non si può onorare la persona come leader di un partito politico dimenticando il suo ruolo di caporedattore della Difesa della Razza. Sarebbe una scelta profondamente sbagliata. La Capitale, medaglia d'oro della Resistenza, è antifascista e non permette ambiguità''.

Così il primo cittadino, tramite il suo account Twitter, ha fatto capire senza giri di parole quali siano le intenzioni del Campidoglio in merito: "La toponomastica è competenza di Roma Capitale - ha scritto - e noi non intitoleremo un'area verde a Giorgio Almirante. Roma è medaglia d'oro al valor militare per il suo contributo alla Resistenza e non dimentica la storia, i principi e i valori della Costituzione".