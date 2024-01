Gualtieri moltiplica gli uffici del sindaco e svuota quelli a servizio dei cittadini

Più uffici di diretta collaborazione con il Sindaco con il rischio di svuotare quelli a servizio dei cittadini che, fiaccati dalla carenza cronica di personale, di certo non brillano per efficienza e velocità. È questa una delle novità che emerge dalla delibera della Giunta Capitolina relativa alle modifiche e alle integrazioni all’assetto della macrostruttura di Roma Capitale: ossia l’organizzazione delle strutture che compongono l’intera macchina amministrativa occupandosi di servizi e attività, processi di lavoro e funzioni. Comprese quelle più vicine e a supporto del lavoro del primo cittadino.

Più uffici del Sindaco

Se l’assetto vigente prevede sedici posizioni da coprire, di cui tre extradotazionali (ossia quelle che possono decadere nel momento in cui decade il sindaco), il nuovo assetto varato dalla Giunta guidata da Roberto Gualtieri il 28 dicembre scorso, aumenta le posizioni a diciannove, di cui sette extradotazionali. Dopo il fallimento della candidatura e la delusione di un’intera città, sparisce ovviamente l’ufficio di scopo per Expo 2030; ne nascono altri intorno ai collaboratori più stretti del sindaco. Quelli nominati in base a rapporti fiduciari per la durata del mandato. Ecco dunque l’ufficio del segretario particolare, quello del consigliere giuridico e del portavoce. Figure sino a ieri singole e che da domani potranno avvalersi del supporto di veri e propri uffici costituiti da dipendenti capitolini. Da quel personale che ambisce ad entrare nelle stanze di Palazzo Senatorio lasciandosi alle spalle utenza esasperata e pressante, pratiche burocratiche sicuramente meno avvincenti delle questioni del Campidoglio.

La duplicazione di funzioni

Possono inoltre essere istituiti, così si legge nella delibera del 28 dicembre scorso, anche un ufficio comunicazione per l’indirizzo e il coordinamento dell’attività di comunicazione del Sindaco; e un ufficio documentazione e archivio per fornire supporto, in coordinamento con la segreteria particolare, nella redazione di note e documenti relativi ad interventi pubblici. Come se negli uffici non restasse traccia dei procedimenti e delle decisioni assunte. Come se per comunicare al meglio non esistessero già, appunto, l’ufficio del segretario particolare del sindaco e un’intera direzione dedicata alla comunicazione istituzionale oltre a quella che svolge il lavoro di ufficio stampa e relazione con i media.

Parla l'ex assessore al Personale

"Si tratta di una duplicazione di uffici alle dipendenze del sindaco del tutto inaccettabile” tuona l’ex assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. “I municipi non riescono ad erogare servizi per la mancanza di personale e i dipartimenti sono di fatto col personale ridotto al lumicino. A fronte di ciò cosa fa la Giunta in una seduta tra Natale e Capodanno? Non solo moltiplica gli uffici di ‘serie A’ alle dirette dipendenze del sindaco ma di fatto - sottolinea l’oggi consigliere comunale della lista civica Raggi - duplica le funzioni già svolte da altri uffici con un relativo dispendio di risorse umane ed economiche che nulla ha a che vedere con i principi della buona amministrazione. Anzi, l'esatto contrario. Senza contare che così facendo si dà un bruttissimo segnale a quei dipendenti che non solo non avranno mai la fortuna di entrare nel cerchio magico di Palazzo Senatorio ma che oltretutto - conclude De Santis - rimarranno sempre più in difficoltà negli uffici di frontiera”.