Roma, Gualtieri punta sui trasporti: "Metro B ogni 4 minuti a fine 2025"

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, punta sui trasporti. Lo ha ribadito lui stesso sul palco della Festa dell'Unità, ammettendo i problemi e strizzando l'occhio al futuro. "Oggi la Metro B è indecente, entro la fine del 2025 porteremo a 4 minuti la frequenza perché arriveremo a 30 treni. Ma ci vuole tempo, per questo abbiamo lavorato dal primo giorno".

Poi ci sono i tram, che dal primo luglio - per altro - si fermeranno: "Stiamo comprando 1 miliardo di materiale rotabile per rendere Roma una città europea e non una cosa di cui ci si deve vergognare". Anche sugli autobus, Gualtieri ha una battuta: "Ne compreremo mille per il 2026. Incontrerò il nuovo vertice di Rfi per utilizzare al meglio la rete ferroviaria urbana per far passare delle 'metro di superficie' con frequenze urbane".

"I tempi per cambiare i trasporti sono importanti, è come far virare una petroliera. Se le decidi subito allora avvengono nel corso di una legislatura. Noi ci siamo mossi rapidamente, ma non è come rifare una strada", ha spiegato il sindaco facendo un esempio: "Piazza Venezia è un cantiere lunghissimo, ma è un caso unico - ha aggiunto - Non finire la Metro C sarebbe stato un danno anche per i romani di domani".

Insomma, l'obiettivo è chiaro: trasporti migliori per una città più green. "Dobbiamo depavimentare la nostra città, togliere asfalto e cemento e mettere prati, verde e suoli permeabili. Lo dobbiamo fare in modo molto massiccio. Chiederò alla Sovrintendenza di fare un seminario con coi per capire come procedere", ha spiegato il primo cittadino che più in generale sorride per quanto fatto nel suo mandato: "Sono molto soddisfatto del nostro lavoro e del modo in cui la città sta rispondendo e accompagnando. Anche quando ci incalzano e criticano".