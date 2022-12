Gualtieri a mensa con i rifugiati del Centro Astalli

Un pranzo insieme ai richiedenti asilo e ai rifugiati ospiti del Centro Astalli al Rione Pigna, per il sindaco Roberto Gualtieri. Gestito da quarant'anni dai Gesuiti, è un'organizzazione di volontariato tra le più radicate e con più esperienza in tema di accoglienza e integrazione di chi fugge dal proprio Paese per motivi economici, religiosi o politici. Ad oggi sono ospitate 250 persone provenienti da vari luoghi del mondo.

L'occasione è stata quella del Natale, con il presidente del Centro, padre Camillo Ripamonti, che ha invitato Roberto Gualtieri a pranzare alla mensa dei rifugiati. In particolare Gualtieri si è seduto con dieci di loro provenienti da Congo, Afghanistan, Bielorussia, Mali, Camerun, Ucraina, Somalia e Venezuela. Paesi in guerra o straziati dalla carestia, dalla rivoluzione civile, dalle persecuzioni religiose e politiche. "Siamo lieti della visita del Sindaco - ha commentato Ripamonti -. Si tratta di un segno di vicinanza dell'amministrazione capitolina, in un rapporto di reciproco sostegno per la costruzione di una città sempre più a misura degli ultimi. La sfida complessa ma irrinunciabile che ci attende è di mettere al centro del nostro agire le periferie urbane e umane di una metropoli con tanti problemi da risolvere ma anche con tanti cittadini pronti e disponibili a fare la loro parte per l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati".

Gualtieri, che nel corso del pranzo ha affrontato e accolto diverse tematiche come le difficoltà di trovare un lavoro o di proseguire gli studi per chi, una volta arrivato a Roma, non ha risorse per farcela da solo, ha espresso vicinanza e sostegno al Centro: "Svolge un lavoro straordinario di accoglienza e inclusione - ha commentato a margine - un impegno enorme che noi sosteniamo pienamente".