La Lukaku mania contagia Gualtieri. E la foto del sindaco fa infuriare i tifosi della Lazio

L'arrivo di Lukaku ha entusiasmato tutti i tifosi della Roma anche quelli vip. A festeggiare l'arrivo di Big Rom anche il sindaco Roberto Gualtieri tifosissimo della Roma che però nell'accogliere l'attaccante ha fatto arrabbiare i tifosi della Lazio.

Il post di Gualtieri

Al Colosseo la Roma ha girato il video presentazione di Lukaku e lì si è fatto trovare anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che non ha perso l'occasione di scattare una foto col numero 90 giallorosso. Il primo cittadino ha postato il prezioso scatto sui social con questo messaggio: "Benvenuto Romelu Lukaku, un altro grande arrivo nella Roma. Grazie alla famiglia Friedkin per l’ennesima dimostrazione di amore per la squadra e la nostra città".

Laziali infuriati

Il ringraziamento ai Friedkin per l'amore per la città ha fatto infuriare i tifosi della Lazio. I biancocelesti chiedono maggiore equilibrio nelle parole di chi ricopre un ruolo istituzionale così importante come sindaco della Capitale.

"Ma quale nostra città? Ma cosa dici? Sei il sindaco di Roma, non sei il presidente della Roma…" scrive Claudio Mastrangelo (direzione nazionale del Partito Democratico". "Pessimo, PESSIMO. L’istituzionalità solo quando ve fa comodo, manco i tifosi della Roma so stati così romanisti. Una città sommersa dai rifiuti, abbandonata a sé stessa, ma il tempo per fare i tifosi non manca" è il messaggio di Andrea che rimarca il problema sporcizia a Roma". "Pensa a fare il tuo lavoro", "cosa c'entra il sindaco con gli acquisti della Roma" sono fra i tanti messaggi arrivati al primo cittadino, "Le macchine sfondate le paghi tu Robè?" è il messaggio in riferimento agli atti di vandalismo a Ciampino dove oltre 5mila tifosi della Roma hanno accolto Lukaku causando danni a delle auto.

Non solo laziali ma anche un tifoso della Roma definisce il post di Gualtieri come evitabile: "Da romanista dico che questo post poteva benissimo essere evitato e lo trovo del tutto fuori luogo. questo arrivo è stato funestato dalla distruzione delle auto di alcune persone oneste, senza alcun motivo giustificabile. A quanto si sa finora nessuno, che sia la società o il giocatore stesso, si è offerto di risarcire queste persone, per le quali un danno del genere costa molto probabilmente sacrifici importanti. Da che parte è l’amministrazione comunale? Io sono dalla parte degli ultimi, quelli con le auto devastate. La sinistra dov’è?".