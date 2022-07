Gualtieri incontra Jean Todt per migliorare la sicurezza stradale di Roma

In Campidoglio si torna a parlare di sicurezza stradale. E' sbarcato ieri a Roma Jean Todt, ex presidente della Federazione internazionale dell'Automobile attualmente inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale, e nel pomeriggio di ieri ha incontrato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e gli assessori alla mobilità, Eugenio Patanè, e ai lavori pubblici, Ornella Segnalini.

"Avviare una collaborazione" l'obiettivo dell'incontro dichiarato dal primo cittadino della Capitale: "Ridurre gli incidenti e avere strade più sicure sono nostre priorità", ha scritto Gualtieri su twitter.

Una riunione conoscitiva, senza azioni concrete, secondo quanto filtra. Sempre tramite social, Todt ha commentato così l'incontro: "Roma è una delle città pioniere della rete C40 per la mobilità sostenibile con l'obiettivo di avere bus a zero emissioni dal 2025. Un buon primo passo per dare a tutti l'accesso a trasporti sicuri e green", ha scritto.