Gualtieri agli investitori: "Venite a proporre idee e progetti per Roma"

"Ce la stiamo mettendo tutta per snellire le procedure, chiediamo alla comunità degli investitori di venire a proporre progetti e idee perché è un'impresa enorme e appassionante liberare le potenzialità di questa città unica che ha tantissimo da fare dal punto di vista della riqualificazione e rigenerazione". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla platea di investitori che al cinema Barberini ha partecipato all'evento 'Investire in Roma 2023' promosso da Il Sole 24 ore.

"Portate progetti e idee"

"Roma in passato ha fatto l'opposto di quello che si doveva fare per la poca capacità delle politiche pubbliche - ha spiegato ancora il sindaco dem - da una parte le cose maggiori sono andate in modo disordinato, mentre al contrario si è tenuto un approccio troppo dirigistico sul medio-piccolo. Noi vogliamo fare il contrario: maggiore capacità di indicare obiettivi grandi e libertà di agire alle forze sociali per realizzare un grande patto. Io vedo le potenzialità di una colossale opera di rigenerazione urbana e chiediamo alla comunità degli investitori di venire e portare progetti e idee per liberare le possibilità di una città unica ma che ha tantissimo da fare".

Secondo Gualtieri "per troppo tempo Roma si è abituata a un declino ineluttabile e a un posizionamento garantito dai tesori del turismo, e si pensava non potesse diventare una grande capitale che guida i progressi di trasformazione. Io non ho mai creduto a questo pessimismo, specie in un momento in cui abbiamo investimenti enormi tra Giubileo, Pnrr e fondi UE".

"Il mare di Roma ha potenzialità inaudite"

Il primo cittadino ha elencato i tanti progetti che si stanno realizzando o si realizzeranno in città e in particolare su quello del lungomare di Ostia ha detto: "Ha potenzialità inaudite. Roma ha un mare tra i più puliti ma lì ci sono 4 alberghi e quello è considerato solo un luogo dove i romani vanno a prendere il sole e non un grande polo di attrazione di questa capitale". Ora "siamo in aula con la delibera di miglioramento delle norme tecniche di attuazione sull'urbanistica, semplificheremo i cambi di destinazione d'uso, faciliteremo gli interventi diretti o diretti convenzionati - ha concluso - e, supereremo certi limiti, come quello delle 60 stanze nell'alberghiero in centro".