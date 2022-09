Investimenti, Gualtieri: "Sta iniziando la stagione più importante degli ultimi decenni"

"Roma ha davanti a sè la più grande stagione di investimenti degli ultimi decenni". La previsione è del sindaco Roberto Gualtieri, intervenuto all'apertura di "Roma Innovation Hub", la prima convention nazionale delle professioni tecniche al palazzo dei Congressi dell'Eur.

Il giorno dopo la consegna del dossier per la candidatura di Roma all'Expo 2030, Gualtieri pone l'accento sulle numerose sfide davanti alle quali si troverà la Capitale da qui a breve. Dalla messa a terra dei fondi Pnrr al Giubileo 2025, ma anche per l'appunto l'Expo 2030 che verrà assegnato a novembre 2023.

"Non si tratta di una lista di finanziamenti da inseguire - sostiene Gualtieri - ma di una visione di trasformazione in cui incanalare progetti che abbiamo chiamato 'Next Generation Rome', incardinata intorno agli assi del Pnrr". Assi che serviranno da rampe di lancio, secondo il primo cittadino, anche per gli investimenti privati: "Registriamo infatti una grandissima spinta degli imprenditori italiani e internazionali a voler tornare a Roma".

Rispetto all'evento all'Eur: "E' molto importante - ha commentato Gualtieri - perché affronta temi fondamentali per il futuro del Paese e di Roma. Per noi è un incoraggiamento, scorrendo il programma leggo una lunga lista di temi a cui come Roma Capitale stiamo lavorando in una fase densa di problemi come l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime in un contesto difficile a livello internazionale ma densa anche di grandi opportunità".