Gualtieri a El Pais: "Roma può diventare la locomotiva d'Italia"

Roma può diventare "la locomotiva di una nuova era di crescita sostenibile in Italia". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri parla della Capitale in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El Pais. Racconta di aver trovato "una città e un'amministrazione in stallo, con difficoltà a gestire i servizi di base" e con una "capacità di spesa molto inferiore alle risorse". "Così - spiega - ci siamo messi subito al lavoro per far funzionare la macchina amministrativa. Ma è necessario anche un cambiamento radicale: sostenibilità, coesione territoriale e sociale, transizione digitale ed ecologica".

Con il Pnrr, a cui bandi "stiamo partecipando", Roma può diventare "la locomotiva di una nuova era di crescita sostenibile in Italia" Secondo Gualtieri, fare il sindaco di Roma, "è una sfida complicata ma eccitante", "Roma ha grandi risorse e questa potrebbe essere la sua rinascita nell'Italia che sta ripartendo. Abbiamo il Pnrr, il Giubileo e l'Expo, che abbiamo richiesto".

Poi il salto indietro alle scorse consiliature. "La Roma di Rutelli e Veltroni era propulsiva. Quelli che sono venuti dopo di loro, soprattutto Alemanno e Raggi, non hanno saputo svolgere un ruolo di guida. Questa crisi interna è stata aggravata da un contesto esterno. Erano gli anni della grande crisi finanziaria ed economica. E il concetto di capitale era sottovalutato", sostiene.

Interpellato sul M5s al governo della Capitale, risponde: "Diciamo che la prova di governo di una città non è stata superata e gli elettori hanno decretato così". "La spazzatura è il problema numero uno di Roma, ma può essere risolto", afferma, rimarcando che oggi si raccolgono "2.000 tonnellate in più ogni settimana", ma l'obiettivo è "l'eccellenza" da perseguire anche attraverso nuovi impianti. A suo avviso "una delle grandi sfide è quella di ripopolare il centro della città. Con gli abitanti, non con Airbnb. Con un turismo di qualità". Interpellato su Casapound, risponde: "Al tavolo della sicurezza sosteniamo lo sgombero e speriamo che avvenga presto".