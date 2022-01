Gualtieri dal governo per strade e infrastrutture: “Servono investimenti per città sostenibile”

Il primo degli incontri di lavoro, non solo sul Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini, con i sindaci delle Città metropolitane, non poteva che partire da Roma. “È stato un incontro molto positivo e approfondito su tutti gli aspetti, dalle strade alle infrastrutture, dalla mobilità fino alla riduzione del rischio idrogeologico" - ha detto a margine il primo cittadino della Capitale, Roberto Gualtieri. Si è trattato, ha spiegato, "di un lavoro di messa a punto, pianificazione e rafforzamento degli interventi con una dimensione strategica in un dialogo molto stretto tra Roma Capitale e il Governo, come deve essere e com'è giusto che sia, per affrontare le questioni e i problemi e individuare delle soluzioni concrete in un'ottica di lungo periodo, con investimenti importanti per la città nel segno della mobilità sostenibile ma anche della capacità di messa a terra immediata delle risorse disponibili".

Gualtieri incontra il ministro Giovannini: "Si tenga conto specificità di Roma"

Il sindaco, come già fatto per poteri e risorse, ha ribadito la necessità di tener conto delle specificità della Capitale: “Basti pensare che, ad esempio, sul fronte delle infrastrutture, a Roma ci sono 7 mila chilometri di strade su cui transitano milioni di persone, che meritano quindi un’attenzione particolare”. Tra i vari temi affrontati è stata discussa anche la necessità di garantire alle strade della Città Metropolitana che attraversano Roma un accesso omogeneo alle risorse nazionali dedicate alla viabilità stradale di competenza provinciale e metropolitana.

La chiusura dell'anello ferroviario chimera da decenni

Poi il sindaco ha portato all’attenzione del Ministro la necessità di accelerare su alcune opere fondamentali per la città, a partire dalla chiusura dell’anello ferroviario. Già perchè in questo caso la questione si trascina da decenni: il progetto iniziale risale addirittura agli anni ‘30, realizzato solo in parte tra stop e progetti mai andati in porto. Negli ultimi trent’anni tutti ne hanno parlato ma il completamento non è mai arrivato. Eppure per Roma la cintura ferroviaria rappresenta ancora un’opera strategica. Un passo in avanti arriverà con la riattivazione della linea Vigna Clara-Valle Aurelia annunciata “entro marzo 2022”.

Il dissesto idrogeologico e la rete metropolitana

Tra le questioni su cui il ministro Giovannini è stato allertato anche la necessità di ridurre il rischio idrogeologico di Roma e l’impoertanza dei lavori di messa in sicurezza dell'acquedotto del Peschiera grazie alle risorse di rifinanziamento del Piano invasi.

“Inoltre abbiamo ribadito il nostro impegno comune per il rinnovo, la messa in sicurezza e l’estensione della rete di metropolitane di Roma e per il rifacimento delle stazioni e il futuro della mobilità sostenibile nella nostra città” - ha sottolineato Gualtieri. Il comune è alle prese con un contenzioso da 700 milioni di euro che blocca il futuro dei trasporti di Roma. Dialogo e programmazione le parole d’ordine: “Il metodo che continueremo a seguire è un dialogo molto stretto tra Roma Capitale e governo, che consentirà un costante lavoro di messa a punto, pianificazione e rafforzamento degli interventi. Una strategia - ha sottolineato il sindaco - che ci permetterà di affrontare tutti i problemi e di individuare risposte concrete, in un’ottica di lungo periodo e con capacità di messa a terra immediata delle risorse disponibili”.