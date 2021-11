Gualtieri incontra Draghi: "Grande attenzione dal Governo, 2 miliardi sul piatto per Roma"

Il Pnrr e i fondi per Roma, la mobilità, le soluzioni sul fronte rifiuti, il Giubileo e l'Expo. Tanti e centrali i temi affrontati dal sindaco Roberto Gualtieri nell'incontro avvenuto ieri con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Un faccia a faccia che il primo cittadino ha definito "molto positivo".

"Abbiamo affrontato i temi principali che riguardano il rilancio di Roma a partire dal Pnrr e i progetti principali e discusso molto di infrastrutture e mobilità. E poi delle grandi sfide del Giubileo e dell'Expo" ha dichiarato. "È stato un confronto molto utile e l'avvio di un dialogo molto utile che proseguirà anche nei prossimi giorni".

"Ho trovato grande attenzione da parte di Draghi nei confronti di Roma. Il Governo ha già fatto molto a partire dalle risorse che avevamo chiesto sul Giubileo, questi 1,45 miliardi stanziati nella legge di bilancio", spiega ancora l'ex ministro oggi inquilino del Campidoglio. "E poi penso ai nuovi fondi sulle infrastrutture per il trasporto rapido di massa che sono stati anche inseriti in manovra. E poi le risorse del Pnrr rispetto al quale c'è volontà di collaborazione per fare in modo che questa straordinaria opportunità venga colta dalla Capitale".

Due i temi chiave: rifiuti e trasporti. "Sbloccheremo a breve i 425 milioni per la manutenzione delle metro che erano non spesi da anni. Abbiamo poi progettato la richiesta al governo di implementare nel medio periodo le risorse per migliorare strutturalmente le infrastrutture di trasporto". "Il Pnrr ci consentirà di partecipare alla gara per il bando già uscito che darà risorse per fare impianti moderni per i rifiuti" prosegue ancora Gualtieri, alle prese con l'ennesima crisi della raccolta rifiuti che non dà tregua alla città. "Pensiamo di realizzare due biodigestori anaerobici con i fondi del Pnrr. Ama farà domanda. Come sapete la situazione è quella di un deficit di impiantistica e di sbocchi. Ovviamente serve un'impiantistica adeguata ad una grande Capitale e anche su questo le risorse del Pnrr ci aiuteranno".

Le risorse per Roma

"Ringrazio il presidente per la sua attenzione" ha aggiunto poi Gualtieri, spiegando in che modo il Governo centrale farà la sua parte per il rilancio di Roma. "La stima di risorse aggiuntive per la città era e rimane di circa 2 miliardi. Ce ne sta circa un miliardo e mezzo in manovra a cui vanno aggiunte le risorse europee e quelle aggiuntive che sono state stanziate nella legge di bilancio. Alla fine per Roma sono più di due miliardi".

"Draghi ha molto a cuore il futuro di questa città, mi ha augurato buon lavoro, ha manifestato l'interesse del governo per il futuro della capitale" ha detto ancora il sindaco incontrando i cronisti dopo l'incontro avvenuto a palazzo Chigi. Draghi "ha voluto ascoltare i problemi e gli obiettivi che abbiamo in mente di raggiungere, abbiamo posto anche cose molto tecniche che riguardano il pnrr, che poi verranno affrontate con la struttura tecnica che cura il piano". "Abbiamo deciso un metodo per affrontare questi temi", fa sapere il primo cittadino di Roma. "Da parte del governo c'è molta attenzione, poi spetta a Roma fare la sua parte e essere all'altezza di questa sfida, abbiamo posto temi, ma siamo consapevoli che spetta a noi risolvere i problemi, il governo è in campo per aiutare Roma, ma Roma deve aiutare se stessa", conclude.