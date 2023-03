Gualtieri giardiniere per lanciare RomaCuraRoma: “Quest’anno ci concentriamo su decoro e bellezza”

Prima ha aiutato i volontari di Retake Roma a rimuovere gli odiati sticker da un cartello stradale. Poi, indossata t-shirt e guanti, il sindaco si è dato da fare per decorare un vaso davanti la basilica di Santa Maria Maggiore. In piazza dell’Esquilino è stata lanciata la seconda edizione di RomaCuraRoma, in programma per sabato 15 aprile.

Il decoro e la bellezza

“Quest’anno ci concentriamo di più proprio sul decoro e sulla bellezza perché, senza trionfalismi, sulla raccolta si sono fatti importanti passi avanti che si cominciano a vedere. Ama sta facendo un buon lavoro” ha commentato il sindaco, a margine dell’iniziativa. In piazza Gualtieri ha dichiarato inoltre che, per il 2023, “L'obiettivo è che ci siano più partecipanti dell'anno corso. Non sarà solo una giornata di lavoro, c'è l'opportunità di imparare e fare corsi di formazione sulla raccolta differenziata. Sarà un bel momento di educazione comune alla bellezza, al decoro e all'ambiente”. Per raggiungere lo scopo, “chiediamo a tutti di mobilità per una città più pulita e decorosa, affinché ciascuno la senta come propria e sia protagonista del suo rilancio”.

Com'è organizzato l'appuntamento

Dal 31 marzo è attivo il portale “romacura.roma.it” attraverso il quale, con una mappa interattiva, associazioni e singoli cittadini possono proporre un proprio evento di partecipazione al progetto. Per farlo devono comunicare qual è il luogo individuato ed il municipio di riferimento, il tipo d’intervento e l’orario in cui si pensa di farlo, oltre che l’attrezzatura necessaria. Ama, polizia locale, dipartimento ambiente e protezione civile, hanno dato la propria disponibilità a fornire il supporto tecnico e logistico. E poi ci sono le 8 associazioni (Retake, Wwf, Plastic Free, Fai, Acli, Csv Lazio, Agesci e Masci) che, insieme al comune, stanno promuovendo l’evento.

I numeri dell'edizione 2022

All’edizione 2022 parteciparono “395 realtà associative e di volontariato, per circa 14mila persone, che hanno dato vita a 457 interventi di cura e decoro in tutta Roma- ha spiegato l’assessora all’ambiente ed ai rifiuti Sabrina Alfonsi - Quest'anno supereremo questi numeri, in base alle mail che abbiamo ricevuto. Vogliamo rendere Roma Cura Roma un autentico evento di città. anche per diffondere le buone pratiche della sostenibilità, quali, ad esempio, rilanciare l'importanza della corretta differenziazione dei rifiuti, promuovere la cultura dell'economia circolare attraverso il riuso e il riciclo, le azioni per ridurre gli sprechi alimentari e l'utilizzo consapevole dell'acqua”.