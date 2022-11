La residenza agli occupanti è realtà: Gualtieri ha firmato la direttiva

La residenza per gli occupanti abusivi è realtà. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato la prima direttiva del 2022, scegliendo forse uno dei momenti a più alta tensione per quanto riguarda l'emergenza abitativa a Roma. Da oggi, quindi, gli uffici anagrafici del Comune dovranno iscrivere alla residenza i soggetti "meritevoli di tutela" che ne facciano richiesta, in deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi del 2014.

La direttiva che concede la residenza agli occupanti firmata dal sindaco Gualtieri

Un provvedimento che l'assessore alle politiche abitative e al patrimonio, Tobia Zevi, ha dichiarato "coraggioso e di buon senso" e che rende operativa una mozione firmata dalla maggioranza di centrosinistra a maggio 2022, approvata un mese dopo non senza polemiche e non senza la necessità di un lavoro ulteriore di modifica. A mettersi in mezzo anche le dimissioni di Albino Ruberti e l'arrivo di Alberto Stancanelli a ricoprire la carica di capo di gabinetto. Un provvedimento che permetterà ai più fragili non solo di iscrivere la residenza nel luogo in cui hanno la dimora abituale, ma anche di allacciarsi ai servizi pubblici essenziali come acqua, energia e gas.

In 8 anni nessuna applicazione a Roma della deroga prevista dal decreto Renzi-Lupi

La direttiva è stata possibile perché il decreto Renzi-Lupi del 2014, approvato quanto l'ex segretario Pd era a capo del Governo, prevede sì il divieto di residenza e allaccio a chi occupa abusivamente, ma anche la possibilità di deroga (applicata dai comuni) qualora negli alloggi occupati ci siano persone fragili, minori, disabili, anziani. Fino ad oggi Roma non aveva mai applicato la deroga, costringendo migliaia di persone ad allacci abusivi ma anche a restare fuori dai benefici del sistema sanitario nazionale, essendo privi di un indirizzo. L'alternativa, quella della residenza fittizia in via Modesta Valenti, per decisione di una delibera del 2017, non è così immediata necessitando del passaggio per i servizi sociali.

Cosa dice la direttiva firmata dal Sindaco

Le quattro pagine che compongono la direttiva numero 1/2022 firmata da Gualtieri si rifà al comma 1-quater del decreto legge numero 47 del 2014. Il comma permette ai sindaci di derogare al decreto, iscrivendo le famiglie vulnerabile alla residenza nel luogo in cui vivono abitualmente. Ovviamente ci sono delle condizioni da rispettare: persone seguite dai servizi sociali di Roma Capitale, oppure alla presenza di minori o disabili o anziani sopra i 65 anni; persone con un reddito inferiore al minimo stabilito da una legge regionale del 1999, aggiornata ogni due anni in base alla variazione dell'indice Istat e che attualmente - criterio del 2021 - è stabilito in 21.190,14 euro. E ancora: richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. In ultimo, le persone che siano in condizioni di precarietà abitativa con conseguenze sulla situazione igienico-sanitaria, come nel caso dell'assenza di allaccio ai servizi pubblici essenziali. La deroga, si specifica nella direttiva, deve essere considerata “nella fase transitoria che precede la ricollocazione”.

Gualtieri: "Tante persone necessitano di aiuto immediato"

“La dignità delle persone viene prima di tutto - ha spiegato Gualtieri -. Roma Capitale è per il rispetto della legge e, insieme alle altre istituzioni, abbiamo dato in questi mesi un forte impulso al ripristino della legalità, risolvendo criticità di anni in modo pacifico e condiviso. Inoltre, in questo ultimo anno, abbiamo lavorato costantemente per garantire un tetto ad ogni famiglia che ne ha bisogno, più che raddoppiando lo sforzo finanziario per il diritto alla casa. D’altro canto, non possiamo però dimenticare che tante persone, vittime di pesanti condizioni di precarietà, necessitano di un aiuto immediato. Ecco perché abbiamo sentito il dovere di tutelare quei diritti fondamentali garantiti dal riconoscimento della residenza. Ed è quello – ha concluso – che vogliamo continuare a fare per evitare che chi vive ai margini venga spinto ancora di più nella disperazione”.

Zevi: "Provvedimento coraggioso e di buon senso"

“Il Sindaco ha firmato un provvedimento coraggioso e di buon senso - il commento dell'assessore Zevi -. Il Decreto del 2014 in questi anni non ha impedito una sola occupazione in tutta Italia. Viceversa, ha creato difficoltà enormi alle persone che invece dovrebbero essere maggiormente tutelate nell’accedere ai servizi essenziali come il medico di base o il pediatra per i loro figli. Senza contare l’appesantimento di lavoro per gli uffici che sono costretti a concedere una residenza fittizia e comunque non sanno come trovare le persone. Noi, che lottiamo ogni giorno contro le occupazioni abusive, oggi ridiamo alle persone fragili la dignità che spetta a chiunque, garantendo allo stesso tempo il rispetto della legalità nel nostro patrimonio e maggiore efficienza negli uffici”.

Dove sono gli occupanti che aspettano la residenza: da Metropoliz a Casapound passando per Spin Time

Non solo occupazioni di alloggi Erp e Ater. A Roma attualmente ci sono poco meno di 30 occupazioni a scopo abitativo, in stabili abbandonati come ex fabbriche o ex alberghi e uffici, nella lista prioritaria di sgombero della Prefettura. In tutti questi casi - dalle occupazioni di via Tiburtina a quelle sulla Prenestina, da Cinecittà a Vigne Nuove passando per l'Esquilino e Roma sud, ma anche CasaPound - le famiglie che si trovano all'interno e non hanno la residenza, qualora si trovassero in situazioni di particolare vulnerabilità, potranno richiederla. E potranno allacciarsi regolarmente alle utenze. A tal proposito viene in mente quanto accaduto nel 2019 a Spin Time, in via di Santa Croce in Gerusalemme 55: le autorità staccarono la luce allo stabile perché gli inquilini non avevano alcun titolo e intervenne a sorpresa l'Elemosiniere di Papa Francesco, il cardinale e arcivescovo Konrad Krajewski, che riallacciò il contatore e lasciò il suo biglietto da visita qualora qualcuno avesse avuto rimostranze da palesare.