Gualtieri e i like asiatici su Facebook. Lo staff del sindaco denuncia alla polizia postale

Decine, centinaia forse migliaia di "like" e altre reazioni positive sotto ai post Facebook da profili stranieri, soprattutto asiatici (vietnamiti). E' successo nelle ultime settimane sul profilo del sindaco Roberto Gualtieri e la cosa non è passata inosservata.

Diversi gli utenti (veri) della pagina Facebook del primo cittadino che, evidentemente molto incuriositi, hanno scovato utenti (falsi) provenienti dal Vietnam, ma anche dalla Turchia. Profili che, andando ad approfondire, risultavano spesso vuoti e con pochissimi "amici", magari anche senza foto profilo: insomma, tutti gli ingredienti giusti per considerarli farlocchi. Nello specifico, ci sono due post che sembrano aver ricevuto questi "attacchi" di entusiasmo da parte di profili sospetti: quello in cui Gualtieri riepilogava il suo intervento sul termovalorizzatore durante il consiglio tematico del IX municipio e un altro, lo stesso giorno, per promuovere la campagna di sensibilizzazione rivolta ai romani su una corretta raccolta differenziata.

Anche Roberto Di Palma, ex consigliere del M5S con Virginia Raggi sindaca, ha bacchettato il primo cittadino commentando uno dei suoi post: "Fate un comunicato stampa, sono settimane che ci sono like falsi. Potreste cancellarli, invece di prendervi like positivi falsi". Questo dopo che lo staff di Gualtieri, che gestisce quotidianamente i suoi profili, ha fatto sapere di aver preso in carico la problematica: "Abbiamo provveduto a contattare Facebook e la polizia postale per questa attività anomala".