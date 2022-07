Gualtieri: "Draghi deve andare avanti. È un elemento di forza nella nostra candidatura a Expo"

C'è anche il nome di Roberto Gualtieri tra i mille sindaci che hanno sottoscritto un appello diretto a Mario Draghi con l'esplicita richiesta di non lasciare palazzo Chigi. Con il mancato voto di fiducia del M5s al Senato, la crisi di governo è in pieno corso. Il premier ha consegnato le dimissioni al presidente della Repubblica che però le ha respinte. E a chiedere a Draghi di non mollare la guida Paese c'è un esercito di mille governatori di enti locali. Tra questi anche l'inquilino del Campidoglio. "Con altri sindaci abbiamo firmato un appello molto accorato perché non diventi crisi di governo: sarebbe incomprensibile e sbagliatissimo per il Paese e per gli italiani" ha spiegato Gualtieri ai microfoni di Radio Rtl 102.5. "Occorre stabilità di governo, che il governo Draghi vada avanti e che tutti si concentrino sulle emergenze economiche e sociali dovute dalla guerra, dall'aumento dei prezzi e dagli strascichi della pandemia che ha aumentato distanze e disuguaglianze. I dati sul lavoro del Lazio sono emblematici" ha detto poi Gualtieri intervenendo al congresso della Uil Lazio.

La crisi e il termovalorizzatore

Il sindaco dem non ritiene che sia stato l'inceneritore a scatenare la crisi di governo. "Quello che noi vogliamo realizzare è una cosa normale: Roma per anni ha vissuto su una discarica molto inquinante, la più grande d'Europa che è stata giustamente chiusa nel 2013, ma da allora non è stato fatto più nessun impianto - sottolinea - quindi è normale fare quello che avviene i tutti le altri capitali europee, ovvero avere moderni impianti di trattamento dei rifiuti e tra questi deve esserci naturalmente un termovalorizzatore".

Ricordiamo che la scelta da parte di Gualtieri di realizzare l'impianto di incenerimento ha creato molti malumori nel M5s, da sempre contrari - specie tra gli ambientalisti più ortodossi - a una soluzione di questo tipo per smaltire l'immondizia cittadina. Certamente tra i temi che hanno aumentato le tensioni tra democratici e grillini a livello nazionale, perché è nel decreto Aiuti che sono stati inseriti i poteri commissariali necessari a Gualtieri per far partire il cantiere, è però solo una delle questioni che Giuseppe Conte ha messo sul tavolo di Draghi.

In ballo anche l'Expo

Lo strappo a palazzo Chigi piuttosto, è il timore del sindaco Gualtieri, potrebbe avere delle ripercussioni sulla candidatura di Roma a Expo 2030. "Sicuramente un presidente del Consiglio forte e autorevole come Draghi è elemento di forza nella nostra candidatura Expo che creerà rigenerazione urbana - ha detto il primo cittadino - un Expo che non vuole solo ospitare padiglioni, ma trasformare un'area (quella di Tor Vergata) con l'università e il verde".

Lo scorso 21 giugno, a Parigi, si è tenuta la prima assemblea generale del Bureau international des expositions (Bie) del 2022 per la presentazione dei progetti per l'Expo 2030. Una lunga maratona che si concluderà a novembre 2023 con la scelta finale della città candidata ufficiale. Roma sogna di ospitare la kermesse internazionale e si prepara ad accoglierla con un piano urbanistico improntato sulla riqualificazione del quadrante di Tor Vergata.