Donna morta schiacciata da un albero, Gualtieri: "Era stata fatta la manutenzione"

"Sono profondamente addolorato per la terribile tragedia di oggi a Monteverde in cui una donna ha perso la vita per il crollo di un albero”. Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, poche ore dopo la morte di una 82enne a Monteverde. Una vicenda che ha riacceso il dibattito sulla manutenzione delle alberature in tutta la città che, solo nella giornata ieri, ha registrato il crollo di centinaia di piante in tutti i quartieri.

Gualtieri sul posto

Roberto Gualtieri, come detto, si è recato sul posto del drammatico incidente. Con lui c'era anche l'assessora all'ambiente, Sabrina Alfonsi. "Dai primi accertamenti risulta che gli alberi di via Donna Olimpia sono stati controllati e potati nella primavera 2021 -ha scritto Gualtieri - sono state eseguite ulteriori valutazioni delle condizioni strutturali dell'albero su basi biomeccaniche (VTA) su 103 piante. A seguito di queste, sono state eseguite da un agronomo esterno specificamente incaricato 2 dendrodensimetrie su 27 alberature, tra cui quella crollata oggi".

Su via Donna Olimpia e via Ozanam sono stati effettuati anche 5 abbattimenti di alberi. Inoltre, ha fatto sapere Gualtieri, "nel 2022 il servizio giardini ha eseguito alcuni ulteriori interventi di riduzione delle chiome che hanno riguardato anche l'albero crollato oggi. A febbraio di quest'anno sono stati eseguiti ulteriori interventi sotto il controllo di un agronomo esterno. Alla luce di queste verifiche sembrerebbe dunque che la manutenzione ordinaria sia stata eseguita".

Colpa del vento

Per il primo cittadino la caduta dell'albero è stata causata dall'eccezionale ondata di forte vento che si abbattuta su tutta la regione. In ogni caso, il sindaco si è chiesto se non sia "necessario valutare attentamente di rivedere le norme attuali che regolano gli interventi sul verde comunale, in modo da consentire, nei casi di alberature di età avanzata come quella crollata oggi, interventi più incisivi di riduzione delle altezze ed eventualmente di completa sostituzione delle alberature. Tutte le documentazioni in possesso dell'Amministrazione sono trasmesse al magistrato che sta conducendo le indagini".

La manutenzione c'è stata

Esprimendo cordoglio per la morte dell'82enne, anche l'assessora Alfonsi, in una nota stampa, ha elencato tutti gli interventi effettuatio sugli alberi di via Donna Olimpia, compresi quelli sull'albero caduto. "Non si tratta quindi di un problema di mancata manutenzione - si legge nella nota - ma le cause di questo crollo, che ha avuto purtroppo conseguenze tragiche, sono da ricercare con ogni probabilità in una giornata di allerta meteo per vento con raffiche improvvise e particolarmente intense, fino a 80 kmh. Una giornata che ha registrato il verificarsi di numerosi altri episodi di crollo di interi alberi o grossi rami in tutti i quadranti della città, con danni alle auto e in qualche caso il coinvolgimento, per fortuna senza conseguenze serie , di alcune persone. Naturalmente saranno i magistrati, ai quali abbiamo consegnato tutta la documentazione tecnica in possesso degli uffici dipartimentali e della ditta incaricata della manutenzione, a stabilire le eventuali responsabilità di un episodio che ci deve far riflettere sugli attuali strumenti che regolamentano gli interventi su alberature che in moltissimi casi sono alla fine del loro ciclo vitale".

Roma abbandonata

Poco dopo l'accaduto, il gruppo capitolino di Fdi ha diramato un comunicato stampa per chiedere dove siano finiti "i fondi stanziati per le potature degli alberi. Infatti, dopo oltre un anno e mezzo riscontriamo ritardi e incapacità di programmare interventi puntuali e capillari. C'è preoccupazione per la situazione del verde orizzontale e verticale della Capitale ma ora davanti al l'incapacità della giunta Gualtieri c'è anche molta paura. Non siamo disponibili a tollorare oltre, l'assessore Alfonsi prenda immediatamente dei provvedimenti per la messa in sicurezza delle alberature, che ovviamente non può passare solo attraverso centinaia di abbattimenti, oppure passi la mano".

Giovanni Picone, capogruppo della Lega in XII Municipio e Valeria Campana, coordinatore del XII municipio, ricordano che “Sono mesi purtroppo che alberi di primaria grandezza si schiantano su persone, automobili e ciclomotori attentando la vita di numerose persone. E questo purtroppo è stato fatale. Con l’ondata di maltempo viene per l’ennesima volta messa in crisi la città e la vita dei residenti. E’ il definitivo fallimento della gestione e monitoraggio delle alberature soprattutto su questo territorio che conta, in pochi mesi, solo oggi almeno 4 crolli di alberi ad alto fusto. È preoccupante il ritardo nell’affidamento dei bandi, le risorse assolutamente esigue e una gestione disorganizzata del monitoraggio e delle potature”.

All'attaco anche il capogruppo capitolino del movimento 5 stelle Linda Meleo, il vicepresidente della commissione ambiente, Daniele Diaco e il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis: "Chiediamo con forza al sindaco Gualtieri e all’assessora Alfonsi di iniziare - seppur tardivamente - a interessarsi realmente della questione e a programmare una serie di interventi atti a scongiurare il verificarsi di episodi come quello di oggi. I cittadini hanno il diritto di vivere in una città sicura e decorosa, non in un luogo in cui una semplice passeggiata può trasformarsi improvvisamente in un evento sconvolgente e drammatico".