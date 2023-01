Il Capodanno di Gualtieri a Cuba: "Ho promosso l'Expo a Roma"

Circa sei giorni a Cuba tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Una vacanza, quella di Roberto Gualtieri, interrotta anticipatamente per presenziare ai funerali del Papa Emerito Joseph Ratzinger. Durante la vacanza il primo cittadino ha colto l'occasione per incontrarsi con il viceministro degli Esteri locale, Gerardo Peñalvervice e la notizia è finita sull'agenzia di stampa sudamericana "Prensa Latina", ripresa da Il Foglio. Scatenando la polemica politica: "Per motivi che ci sfuggono il Campidoglio non ha dato alcuna notizia sull'incontro evidentemente istituzionale", ha denunciato Antonio De Santis, consigliere capitolino della Civica Raggi.

Il meeting tra Gualtieri e il vicemistro degli esteri cubano

L'incontro, avvenuto a L'Havana anche alla presenza del direttore generale della Fondazione Expo 2030 Giuseppe Scognamiglio e dell'ambasciatore italiano a Cuba Roberto Vellano, si è tenuto il 28 dicembre ed è stato documentato da "Prensa Latina", con tanto di foto con tutti i presenti. Da una parte Roberto Gualtieri e la mini delegazione italiana, dall'altra il rappresentante del governo dell'isola caraibica e il suo staff. I due hanno discusso dell'opportunità di "rafforzare il rapporto di amicizia" tra Italia e Cuba e successivamente Gualtieri ha colto l'occasione per promuovere la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo 2030, in competizione con Riad (Arabia Saudita), Busa (Corea del Sud) e Odessa (Ucraina).

Civica Raggi: "Il Sindaco relazioni sul viaggio istituzionale"

"Il Sindaco non ha certamente il dovere di raccontarci dove e come trascorra le proprie ferie private - ha però incalzato De Santis - , ma ha il preciso dovere di comunicare le tipologie di incontri, peraltro resi pubblici all'estero, che coinvolgano la città e gli interessi a essa legati. Siamo certi che lo stesso Gualtieri non avrà problemi a chiarire se la permanenza in terra cubana sia stata una privatissima vacanza di piacere o una missione istituzionale con al centro un bilaterale Roma/L’Avana".

"Era un viaggio privato a spese proprie"

La replica del primo cittadino non si è fatta attendere, affidata allo staff della comunicazione in Campidoglio: “In merito alle affermazioni del consigliere De Sanctis, - si legge - si precisa che il Sindaco ha effettuato un viaggio privato a Cuba, a proprie spese, nel corso del quale ha avuto incontri di cortesia con il viceministro vicario degli esteri e il Governatore de l’Havana, per illustrare la candidatura di Roma all’Expo e parlare della cooperazione tra le due capitali".